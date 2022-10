Comme le reporte le très sérieux journal The Verge, Microsoft est en train de bâtir une plateforme de jeux mobiles pour venir concurrencer directement des grosses entreprises comme Apple ou Google qui ont une place dominante dans le domaine. Plus tôt cette année, Microsoft expliquait vouloir créer une plateforme en ligne de nouvelle génération dont on peut découvrir quelques détails ce jour grâce aux investigations du Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni à propos du rachat d'Activision Blizzard.

Le géant Microsoft veut s'attaquer aux jeux mobiles

La CMA enquête actuellement sur l' acquisition d'Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars et dans les divers documents de l'enquête on peut découvrir que Microsoft indique avoir une grande motivation pour renforcer sa présence sur mobile. L'objectif serait donc la création d'une plateforme et d'un magasin de jeux mobiles Xbox.

Le document indique :

L'opération améliorera la capacité de Microsoft à créer une boutique de jeux de nouvelle génération fonctionnant sur toute une série d'appareils, y compris les mobiles grâce à l'ajout du contenu d'Activision Blizzard. En s'appuyant sur les communautés de joueurs existantes d'Activision Blizzard, Xbox cherchera à étendre le Xbox Store au mobile, en attirant les joueurs sur une nouvelle plateforme Xbox Mobile. Pour détourner les consommateurs du Google Play Store et de l'App Store sur les appareils mobiles, il faudra toutefois modifier en profondeur le comportement des consommateurs. Microsoft espère qu'en proposant des contenus connus et populaires, les joueurs seront plus enclins à essayer quelque chose de nouveau.

Parmi les deux jeux très populaires que le rachat d'Activision Blizzard va permettre d'exploiter on note surtout Call of Duty : Mobile et Candy Crush Saga. Des mastodontes qui vont évidemment permettre à Microsoft de se tailler une belle part du gâteau.

La transaction donne à Microsoft une présence significative dans le jeu mobile. Les revenus des jeux mobiles de la division King et des titres tels que Call of Duty: Mobile , ainsi que les revenus auxiliaires, ont représenté plus de la moitié des revenus d'Activision Blizzard au premier semestre 2022. Les clients mobiles représentent environ les trois quarts de son MAU. Microsoft n'a actuellement aucune présence significative dans le jeu mobile et la transaction apportera une expertise indispensable dans le développement, le marketing et la publicité de jeux mobiles. Activision Blizzard pourra apporter ses connaissances du développement et de la publication de jeux mobiles aux studios de jeux Xbox.

Microsoft est en train de tout faire actuellement pour percer le front du mobile. Preuve en est la prise en charge du Xbox Cloud Gaming sur le Steam Deck de Valve, ainsi que le partenariat avec Logitech et Razer sur les consoles mobiles pour le Streaming.

Quoi qu'il en soit il va être bien difficile de lutter contre Apple ou du moins réussir à prendre des parts du marché en ce sens où tout le système Apple/iPhone est en milieu clos et fonctionne sur un système de vases communicants.