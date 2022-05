D'après une information du journal TheInformation (qui porte donc bien son nom) la feuille de route de Meta prévoit de sortir littéralement 4 casques VR sur les trois prochaines années. Les deux casques Meta Quest seront bien sûr destinés au jeu vidéo. Les deux autres (dont la fameux projet Cambria) seront eux pour les professionnels.

Un casque Meta haut de gamme et un autre plus abordable

Pourquoi deux casques pour le jeu ? Tout simplement car l'un d'eux devrait être haut de gamme pour les technophiles et l'autre un peu plus abordable. Le premier devrait sortir en 2023 et le second en 2024.

@Ready Player One

Bienvenue dans Ready Player One

Cambria devrait être le casque le plus avancé dans son développement et devait être publié l'année dernière, mais le projet a subi des retards en raison de la pandémie de COVID-19.

Cambria sera le premier casque VR axé autour de Meta, l'ensemble serait doté de caméras orientées vers l'extérieur permettant ainsi la réalité augmentée et virtuelle. Cambria aura apparemment aussi un écran haute résolution qui lui permettrait d'être utilisé plus longtemps sans ressentir de fatigue oculaire. Il est conçu pour être confortable sur de longues périodes malgré son poids plus lourd.

Alors, êtes vous prêt pour le Metaverse ?