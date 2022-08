En août 2022 nous vous parlions du projet de console de Logitech en partenariat avec le géant chinois Tencent. Eh bien il se trouve qu'à peine un mois plus le tard un utilisateur Twitter connu du monde la tech fait fuiter des images de la dite console.

Une fuite en images de la console de Logitech

Si les images ont disparues à la demande de Logitech/Tencent dans le tweet d'origine, vous pouvez les retrouver au sein de cette news.

Des allures de Nintendo Switch

@Logitech

Ce que l'on peut en dire c'est que le design s'inspire très fortement de la Nintendo Switch à n'en pas douter. Même le positionnement des touches et boutons est assez similaire. Difficile de ne pas faire le rapprochement notamment avec la zone des joysticks et des gâchettes.

On y trouve donc un joystick de chaque côté pour une disposition asymétrique, une croix directionnelle et un bouton Logitech G à gauche, des classiques touches A, B, X et Y ainsi qu'un bouton Accueil à droite.

@Logitech

Cette ressemblance avec la console de Nintendo se retrouve jusque dans le menu. Surtout dans sa disposition et dans son coté épuré. Dans l'image ci-dessus on peut repérer plusieurs logiciels installés coté Cloud avec le Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, Steam (en remote play) mais aussi YouTube, Google Play ou encore Chrome.

On retrouve aussi cinq icônes qui sont sans trop se mouiller dédiées à l'alimentation, aux paramètres, aux photos, aux mails et à ce qui semble être le profil utilisateur. Tout devrait tourner sous Android. La grande inconnue reste évidemment le prix et accessoirement la date de sortie.