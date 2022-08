On vient d'apprendre que Logitech G et l'entreprise chinoise Tencent est en train de travailler sur une mystérieuse console de jeu pour le Cloud Gaming.

Logitech G et le géant Tencent annoncent donc codévelopper une console portable qui est dédiée au cloud gaming. On peut apprendre ainsi que dès le départ, la console sera compatible avec le Xbox Cloud Gaming de Microsoft ainsi que le GeForce Now de Nvidia qu'on ne vous présente plus

Une console d'appoint Logitech feat Tencent

L'objectif est de proposer aux joueurs de jouer aux jeux AAA quand ils sont loin de leur console ou de leur PC comme l'explique le communiqué.

En tant que l'une des principales plateformes mondiales de développement, d'édition et d'exploitation de jeux, Tencent Games a été à la pointe de l'innovation et c'est pourquoi nous nous sommes associés à eux. En tant que personne qui a grandi avec les jeux vidéo, l'idée de pouvoir diffuser et jouer à des jeux AAA presque n'importe où est super excitante, et nous avons hâte de montrer à tout le monde sur quoi nous avons travaillé. (Ujesh Desai, directeur général de Logitech G)

Peu d'informations pour le moment

Cette console de poche pour le Cloud Gaming n'a pour l'instant aucune autre information si ce n'est un site web dédié sur lequel vous pouvez vous inscrire pour recevoir des mises à jour. Logitech promet un lancement plus tard cette année, nous devrions donc obtenir plus d'informations dans les mois à venir. Pas de date de sortie, et encore moins de tarification ou information sur son mode de fonctionnement pour l'heure.

Qu'attendez-vous du Cloud Gaming de manière générale ? Seriez-vous intéressé par ce genre de console ? Dites nous en commentaire.