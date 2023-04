Un dénommé « Cooper » sur Twitter, a expliqué dans un fil de discussion qu'on avait diagnostiqué chez sa chienne, Sassy, une maladie transmise par les tiques et que son état s'était amélioré après avoir été soignée par un vétérinaire. Mais au bout de quelques jours, l'état de Sassy s'est dégradé et Cooper a dû l'emmener de nouveau chez le vétérinaire.

« Après que ma chienne ait été diagnostiquée avec une maladie transmise par les tiques, le vétérinaire lui a administré le traitement approprié et, malgré une anémie grave, son état semblait s'améliorer relativement bien. Cependant, après quelques jours, les choses ont empirées », a-t-il tweeté.

Après avoir effectué d'autres tests pour trouver des co-infections liées aux maladies transmises par les tiques, Cooper a indiqué qu'ils étaient négatifs et que « le vétérinaire n'avait aucune idée de ce que cela pouvait être ». Le vétérinaire a donc suggéré d'attendre pour voir ce qui allait se passer, mais le propriétaire de Sassy s'est opposé à cette option et a donc décidé de demander un second avis auprès d'une autre clinique.

Pendant ce temps, il s'est tourné vers le dernier modèle GPT-4 d'OpenAI. Familier du programme, Cooper a décidé de l'essayer pour voir s'il pouvait trouver la cause de l'état de Sassy.

« Entre-temps, il m'est venu à l'esprit que les diagnostics médicaux semblaient être le genre de choses pour lesquelles le modèle GPT-4 pourrait potentiellement être très efficace, et j'ai donc décrit la situation de manière très détaillée », écrit Cooper.

Il a saisi les données dont il disposait sur l'état de Sassy, qui comportaient les symptômes et les tests effectués par le vétérinaire avec leurs résultats, en demandant à l'IA son avis sur le diagnostic le plus probable. À partir des informations données par Cooper, GPT-4 a fourni des opinions et des réflexions, mais il a aussi souvent rappelé qu'il n'était pas un vétérinaire ou un expert médical et qu'il ne pouvait pas fournir de diagnostic définitif.

Dans la liste des causes potentielles de l'état de santé du chien, le GPT-4 a suggéré une anémie hémolytique à médiation immunitaire (IMHA), qui correspondait le mieux aux symptômes de Sassy. Les diagnostics obtenus avec le GPT-4 ont incité Cooper à demander un autre avis et le vétérinaire a confirmé que l'IMHA pouvait bel et bien être une cause possible de l'état de Sassy. Après une prise de sang, le diagnostic a été confirmé.

Suite à cela, Cooper a tweeté : « Nous avons commencé à administrer à la chienne le traitement approprié, et elle s'est presque complètement rétablie ».

Stupéfait de son expérience, le propriétaire de Sassy déclare aussi : « Il m'est difficile d'imaginer à quoi ressembleront les diagnostics médicaux dans 20 ans », ajoutant que la version GPT-3.5, qui alimente ChatGPT, était incapable de diagnostiquer correctement sa chienne, tandis que la version GPT-4 était suffisamment intelligente pour le faire.

Dans une réponse à un autre utilisateur du fil de discussion, Cooper a précisé que le GPT-4 « devrait être un outil utilisé par les professionnels pour les aider à sauver davantage de vies ».