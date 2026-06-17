Le marché des SSD PCIe 5.0 est en pleine expansion et les fabricants multiplient les nouveautés. KIOXIA n’échappe pas à la tendance. L’entreprise japonaise vient en effet d’annoncer une nouvelle version 4 To de son SSD EXCERIA G3. Un modèle qui cherche avant tout à trouver un équilibre entre performances et capacité grâce à l’utilisation de mémoire flash QLC.

Un nouvel SSD de SSD NVMe PCIe 5.0 par KIOXIA

Avec cette nouvelle déclinaison, KIOXIA cible aussi bien les gros joueurs que les créateurs de contenu ou les utilisateurs à la recherche d’un espace de stockage généreux, sans nécessairement devoir vendre un rein pour se le procurer. Le constructeur japonais entend en effet proposer un SSD NVMe PCIe 5.0 abordable, même s’il n’a pas encore communiqué son prix. Reste que ce SSD EXCERIA G3 de 4 To sera l’un des premiers disques grand public au monde de sa catégorie à utiliser une NAND QLC, reposant directement sur la technologie mémoire flash 3D BiCS FLASH de huitième génération de la marque. De quoi permettre de stocker davantage de données sur une même puce afin de réduire le coût par téraoctet, tout en conservant des performances élevées adaptées aux usages quotidiens, aussi bien pour le jeu que le montage.

Côté performances, KIOXIA annonce des débits pouvant atteindre 10 000 Mo/s en lecture et 9 600 Mo/s en écriture. Des performances qui devraient placer ce SSD parmi les solutions PCIe 5.0 les plus rapides destinées au grand public. Dans les faits, ces vitesses devraient permettre de réduire les temps de chargement dans les jeux les plus exigeants, mais aussi d’accélérer les transferts de fichiers volumineux. Les créateurs travaillant sur des projets vidéo en haute résolution devraient également trouver leur compte. L’arrivée d’une capacité de 4 To répond également à une demande croissante des joueurs, face à des titres AAA dépassant régulièrement les 100 Go. L’espace de stockage en devient fatalement un critère aussi important que les performances, et ce SSD EXCERIA G3 a l’air de concilier les deux. Le disque sera mis en vente dans le courant du mois, sans date précise annoncée.