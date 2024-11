Si vous êtes un joueur PC, vous savez que la vitesse et la réactivité de votre matériel peuvent faire

toute la différence dans vos sessions de jeu. Les temps de chargement lents peuvent être très

frustrants, et une latence élevée peut ruiner même les meilleures configurations. C’est là que les

SSD de KIOXIA entrent en jeu. Avec le EXCERIA PLUS G3, le EXCERIA PLUS, et le EXCERIA

PRO, KIOXIA propose des options qui répondent à des besoins variés tout en restant accessibles.

EXCERIA PRO : pour celles et ceux qui veulent le meilleur

Si vous êtes un joueur sérieux qui ne veut rien moins que l’excellence, le EXCERIA PRO est fait

pour vous. Avec des vitesses de lecture allant jusqu’à 7 300 Mo/s et d’écriture jusqu’à 6 400 Mo/

s, ce SSD est conçu pour gérer même les jeux les plus exigeants sans effort. Proposé en 1 To et 2

To, il est idéal pour ceux qui jouent à des titres AAA ou qui effectuent des travaux lourds de

création de contenu. Sa gestion thermique avancée garantit que vous resterez performant, même

dans les situations les plus intenses. Il se décline en facteur de forme M.2 2280, NVMe 1.4 et en

PCIe Gen4 x4.

• 1 To : 99,95 € chez LDLC

• 2 To : 159,95 € chez LDLC

EXCERIA PRO KIOXIA

EXCERIA PLUS G3 : une option très abordable et performante

Le KIOXIA EXCERIA PLUS G3 est parfait si vous cherchez à améliorer votre configuration sans

exploser votre budget. Avec des capacités de 1 To ou 2 To, ce SSD offre des vitesses de lecture

allant jusqu’à 5 000 Mo/s et des vitesses d’écriture de 3 900 Mo/s. Cela signifie que vous pourrez

lancer vos jeux rapidement et passer moins de temps à attendre. Sa conception en M.2 2280 et

son interface PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4 sont idéales pour les PC modernes.

• 1 To : 72,95 € chez LDLC

• 2 To : 144,95 € chez LDLC

EXCERIA PLUS : l’excellent SSD externe au meilleur rapport qualité prix

Le EXCERIA PLUS est un excellent choix pour ceux qui veulent une performance solide sans se

ruiner. Avec des vitesses de lecture jusqu’à 1 050 Mo/s et d’écriture à 1 000 Mo/s, il permet de

profiter d’une expérience de jeu plutôt fluide. Ce modèle est disponible en 500 Go, 1 To, et 2 To,

ce qui vous permet de choisir la capacité qui vous convient le mieux. Grâce à la technologie 3D

NAND, il est conçu pour durer et protéger vos données. Avec son nterface USB 3.2 Gen2, il est

livré avec un câble USB de type C vers type A, un câble de type C vers type C et surtout, un

boîtier antichoc durable. Il est compatible avec Windows, macOS, iPadOS, Android, PS4, PS4

Pro, PS5, Xbox Series X/S.

1 To : 114,95€ chez LDLC

EXCERIA PLUS KIOXIA

Pourquoi opter pour KIOXIA ?

Ces trois SSD de KIOXIA ne sont pas là pour faire de la figuration : ils sont conçus pour vous donner ce petit coup de pouce dont vous avez besoin pour améliorer votre expérience de jeu. Au cœur de ces disques se trouve par ailleurs la technologie BiCS NAND Flash, une innovation que KIOXIA a développée en 1987 (lorsqu’elle faisait partie de Toshiba Memory). Cette technologie révolutionnaire permet non seulement d'améliorer la densité de stockage, mais également d'optimiser les performances et la fiabilité des disques. Grâce à cette technologie, ces SSD offrent des vitesses de lecture et d’écriture élevées tout en garantissant une durabilité accrue, essentielle pour celles et ceux qui recherchent des performances de pointe dans leurs sessions de jeu.

Fort de 37 ans d’expérience, KIOXIA est synonyme de fiabilité et d’innovation. N’attendez plus

pour faire passer votre setup au niveau supérieur : découvrez les SSD KIOXIA dès aujourd'hui et

dites adieu aux temps de chargement longs !