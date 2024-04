Un événement en direct d'Apple est toujours un moment en soi. D'autant plus qu'au-delà des iPhones, la marque à la pomme a de nombreux produits dans sa besace à présenter, notamment ses iPads. Et justement, vous pouvez désormais ajouter un nouvel événement à votre calendrier, car quelque chose d'important se prépare. De quoi combler les amateurs de tablettes.

Apple a une date pour vous

La thématique Let Loose suggère un accent sur la créativité et l'expression libre, aligné sur l'utilisation traditionnelle de l'iPad comme outil pour les créateurs. L'inclusion de l'Apple Pencil dans l'illustration de l'invitation renforce cette idée, laissant présager l'arrivée de fonctionnalités améliorées pour le dessin, la conception graphique et peut-être même de nouvelles capacités interactives.

Que peut t-on attendre ?

Les récentes fuites et rumeurs autour de la sixième génération de l'iPad Air indiquent que deux modèles seraient en développement. Portant les noms de code J507 et J537. Le premier modèle conserverait les dimensions actuelles de l'iPad Air. Tandis que le second proposerait un écran plus grand de 12,9 pouces. Ces nouveaux iPad Air devraient intégrer la puce M2, offrant des performances accrues, ainsi que le dernier Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3.

Les modifications de design ne seraient pas radicales mais incluraient un module photo redessiné. Présentant une esthétique mise à jour qui rappelle certaines évolutions déjà vues sur l'iPhone. L'événement du 7 mai pourrait également être l'occasion pour Apple de présenter le premier iPad Pro équipé d'un écran OLED. Cette technologie d'affichage est réputée pour sa capacité à offrir une luminosité plus élevée, un meilleur contraste, et une précision des couleurs supérieure par rapport aux écrans LCD traditionnels. Wait and see...