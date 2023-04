Face aux progrès de l'intelligence artificielle, il devient de plus en plus difficile de distinguer ces chatbots, tels que ChatGPT et Bard, de personnes réelles en raison de leur capacité à reproduire de manière très réaliste le langage humain.

Le jeu Human or not ? est basé sur le célèbre test de Turing, créé par le pionnier britannique de l'informatique, Alan Turing, en 1950. Le test consiste généralement à demander à quelqu'un d'engager une conversation anonyme et de déduire si son interlocuteur est réel ou artificiel.

Sauriez-vous dire s'il s'agit d'un humain ou d'une IA ?

Développée par AI21 Labs, une entreprise israélienne spécialisée dans les systèmes d'IA, l'application Human or not ?, se présente comme un jeu social sur le modèle de Turing. Le concept est simple mais captivant : vous prenez part à une conversation avec un interlocuteur (qu'il soit humain ou artificiel). Vous êtes libres de poser autant de questions ou de donner autant de réponses que vous le souhaitez, mais la conversation ne dure que deux minutes. Après le temps imparti, vous devez déterminer si l'entité avec laquelle vous avez échangé était un humain ou une IA.

Si vous voulez expérimenter ce concept par vous-même, vous pouvez accéder à la page Human or not ? et cliquer sur le bouton "Commencer le jeu". Ensuite, vous pouvez lancer la conversation ou attendre que votre correspondant commence. Lorsque vous posez des questions et faites des déclarations pour alimenter la conversation, il est important de prêter attention à la manière dont l'entité avec laquelle vous discutez s'exprime et se comporte.

Une fois le temps écoulé, une question se pose : avez-vous parlé à un être humain ou à un robot ? Si vous répondez correctement, vous gagnez la partie.

Même si le jeu "Humain ou IA ?" n'est pas aussi captivant que le fameux test de Voigt-Kampff, popularisé par le film « Blade Runner », il reste une façon agréable de se divertir en attendant l'arrivée d'autres jeux basés sur l'IA.

Un jeu créé pour remettre en question la conception de l'intelligence artificielle

Alan Meron, le directeur artistique d'A21 Labs, a expliqué que l'idée de créer le jeu "Humain ou pas ?" lui est venue après avoir eu de nombreuses discussions sur l'intelligence artificielle avec des amis et des collègues. Selon lui, le but du jeu est de remettre en question les idées reçues sur l'intelligence artificielle.

Pour créer le jeu, l'entreprise a utilisé plusieurs grands modèles de langage (appelés LLM), y compris son propre modèle "Jurassic-2". Ces langages utilisent la méthode de "deep learning", qui consiste à apprendre à partir des réponses données et à essayer de produire un texte qui ressemble le plus possible à celui écrit par un être humain.