Les enjeux liés à la propriété du numérique nous frappe plus encore après un coup étonnant de la part de Google. Voilà qui fait écho à la polémique du physique chez PlayStation.

Après les polémiques dans le milieu du jeu vidéo avec l'annonce par PlayStation de l'arrêt du support physique pour 2028, une nouvelle affaire survient cette fois du côté de Google. Le géant nord-américain s'attire les foudres des utilisateurs en démontrant une fois de plus que le numérique ne nous appartient pas et que tout peut nous être retiré du jour au lendemain, sans être prévenu et sans compensation. Voici l'histoire.

Google supprime des films mais ne rembourse pas les utilisateurs

C'est sur Reddit que l'affaire éclate. Un internaute se faisant appeler ugoindownsaka1 partage son désarroi. Il vient de découvrir que les films du Seigneur des anneaux (en version longue, qui plus est) qu'il avaient achetés sur Google Play ont été retirés de sa bibliothèque. Interloqué, il contacte immédiatement le support pour savoir de quoi il retourne. La réponse n'est pas pour le réconforter :

Après avoir vérifié votre compte, nous pouvons vous confirme que The Lord of the Rings: Extended Edition Trilogy n'est plus disponible dans notre catalogue. C'est pourquoi elle n'est plus visible pour vous. Support Google.

Google ayant supprimé la trilogie du Seigneur des Anneaux en version longue de son catalogue, celles et ceux qui en ont fait l'achat ne peuvent malheureusement plus en profiter. C'est donc une première déception pour le redditor, mais l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, face à cette découverte, il demande le plus logiquement possible un remboursement. Sauf que, là encore, la plateforme ne va pas en son sens :

Le film a été acheté en 2022, la date dépasse donc notre politique de remboursement dans les 120 jours. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de procéder à un remboursement pour cette transaction dès lors qu'elle n'est plus éligible à notre politique. Nous vous présentons nos plus sincères excuses pour la gêne occasionnée. Support Google.

Pas de recours donc pour l'intéressé. Le numérique aura eu raison de son porte-monnaie, quatre ans après l'achat de sa trilogie LotR. Pour bien comprendre, ugoindownsaka1 n'a jamais acheté à proprement parler une copie de cette édition des films. Il s'agit plutôt d'une forme de souscription à licence d'utilisation. C'est d'ailleurs majoritairement le cas avec ce type de transaction en ligne. Cela s'apparenterait presque à de la location finalement, puisque si le distributeur n'est plus en mesure d'assurer l'accès au bien vendu, vous le perdez purement et simplement.

Le débat physique-démat' de plus en plus important

Forcément, cette histoire a fait lourdement réagir sur les réseaux sociaux. Bon nombre d'internautes ont partagé une photo de leur propre version physique des films Seigneur des anneaux1, déclarant que personne ne viendra la leur retirer celle-là. D'autres alertent sur la possibilité de télécharger sa copie numérique2, notamment chez Apple, pour éviter une mésaventure comme avec Google ici. Mais d'autres sont plus radicaux. En effet, on peut lire par exemple que « Si acheter, ce n'est pas posséder, alors le piratage n'est pas du vol »3. Une incitation qu'on ne peut décemment pas valider. Néanmoins, elle dénote d'un état d'esprit grandissant chez le public.