Google ne compte plus se limiter aux smartphones. L’entreprise travaille sur une version d’Android pensée pour les ordinateurs... D'énorme changements arrivent !

Et si Android ne se limitait plus aux smartphones ? Google travaille activement à faire entrer son système directement sur PC. L’idée est simple : fusionner Android et ChromeOS pour créer une seule plateforme. Lors du Snapdragon Summit de Qualcomm, le projet a été évoqué plus concrètement que jamais.

Une fusion attendue depuis longtemps pour Google

Jusqu’ici, les téléphones Android et les Chromebooks reposaient sur des bases techniques différentes. Résultat : deux mondes qui cohabitent, mais sans véritable unité. Rick Osterloh, responsable des produits chez Google, a confirmé que cette barrière va disparaître. Le but est clair : bâtir un socle commun pour les ordinateurs et les mobiles. En pratique, cela signifie des applis identiques, une expérience plus fluide et surtout moins de frontières entre les appareils.

Google ne veut pas se contenter d’un rapprochement technique. Le futur Android pour PC intégrera Gemini, son IA maison, et toute la puissance de l’écosystème Android. Applications, services et communauté de développeurs suivront le mouvement.L’objectif est ambitieux : offrir la même richesse d’expérience, que l’on soit sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Une manière pour Google de rivaliser plus directement avec Microsoft et Apple.

Qualcomm déjà conquis

Cristiano Amon, le patron de Qualcomm, a pu voir une première version du système. Sa réaction ? “C’est incroyable. J’ai hâte d’en avoir un.” Pour lui, ce projet Google concrétise enfin la convergence entre mobile et PC. Pas étonnant que l’annonce ait été faite lors du Snapdragon Summit, où Qualcomm a aussi dévoilé sa nouvelle puce haut de gamme, la Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Cette fusion ne sort pas de nulle part. Dès l’an dernier, Google avait déjà commencé à intégrer des briques Android dans ChromeOS. Et en juillet dernier, Sameer Samat, le patron d’Android, avait confirmé la volonté de combiner les deux systèmes. Aujourd’hui, les choses s’accélèrent, et Google commence à partager ses avancées avec ses partenaires.

Si le projet tient ses promesses, les utilisateurs pourraient bientôt lancer leurs applis Android directement sur PC, sans passer par des émulateurs ou des solutions compliquées. Travailler, jouer, utiliser l’IA de Google… tout se ferait sur une plateforme unifiée. Une vraie révolution qui pourrait redéfinir la place de Google dans le monde des ordinateurs, face à Windows et macOS.

Source : Google