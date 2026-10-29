Dans l’univers des claviers mécaniques, les fabricants rivalisent d’ingéniosité pour proposer de nouveaux switches, améliorer le confort de frappe et même personnaliser l’apparence des touches. GMK, spécialiste allemand des keycaps explore quant à lui un tout nouveau terrain avec ses TriggerKey en changeant directement la façon dont une touche s’actionne pour en faire de véritables gâchettes, sans avoir à démonter son clavier.

C'est quoi les TriggerKey de GMK ?

C’est gadget, c’est original, alors on se devait de vous le partager. Avec ses TriggerKey, GMK transforme le quatuor de touches ZQSD en véritables gâchettes pour retrouver une gestuelle plus naturelle pour certaines commandes, notamment dans les FPS ou les jeux demandant des réactions rapides, où ça peut faire la différence. Et ce n’est pas que le mouvement du doigt qui est modifié avec les TriggerKey, il est possible de régler la course avant l’activation de 0 à 2 mm ainsi que l’inclinaison du levier jusqu’à 34 degrés, grâce à un système de vis et de pivot. Concrètement, un mécanisme pré-enfonce la tige du switch, ce qui modifie le comportement de la touche sans avoir à changer l’interrupteur en lui-même.

Avec ses TriggerKey, GMK promet également de limiter le jeu latéral (wobble) et certains bruits liés aux grandes touches traditionnelles. Et le mieux dans tout ça, c’est que l’installation est relativement simple. Vous placez ces keycaps sur les switchs de votre clavier et vous pouvez directement transformer la course d'activation verticale classique d'une touche de clavier. Les TriggerKey sont vendues à 49€ les quatre pièces, proposées dans 14 coloris différents et avec une petite boîte. Reste désormais à voir ce que donnent les sensations, surtout pour ce prix.

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Source : GMK