Si vous êtes un inconditionnel du football ou tout simplement un amateur de tech (ou les deux) sachez que bientôt les robots pourront peut être faire mieux que les footballeurs professionnels. Et si c'était même pour bientôt ? Les chercheurs de DeepMind ont abordé cette question lors d'essais de robots humanoïdes formés pour jouer au football grâce, évidemment, à l'intelligence artificielle.

Dans un article publié il y a peu, Tuomas Haarnoja et plus de deux douzaines de collègues ont rendu compte de leurs efforts pour enseigner des compétences de mouvement complexes et une stratégie de jeu de base aux robots. Plus bluffant, le tout est même visible via une vidéo YouTube qui explique le procédé.

Les chercheurs affirment que la mobilité à deux jambes pose des défis supplémentaires en matière de stabilité et de sécurité. En matière de sport, ces défis sont évidemment encore plus grands. Haarnoja explique à ce propos :

Le football nécessite un ensemble diversifié de mouvements très agiles et dynamiques, notamment la course, les virages, les pas de côté, les coups de pied, les passes, la récupération après une chute, l'interaction avec des objets et bien d'autres.

Pour arriver à ce résultat stupéfiant, l'équipe de DeepMind (entreprise appartenant à Google) a conçu des robots humanoïdes miniatures avec plus de 20 articulations contrôlables. Ensuite les chercheurs ont utilisé Deep RL (Deep Reinforcement Learning) pour leur enseigner les compétences de base du football. Ils se sont concentrés sur les habiletés motrices adaptées au contexte telles que "marcher, courir, tourner, donner des coups de pied et récupérer après une chute". Les robots ont montré "des capacités de mouvement robustes et dynamiques". Le rapport dans son intégralité peut être lu via ce lien.

D'énormes progrès en robotique

Ce qui diffère avec d'autres projets un peu du même genre, c'est qu'ici l'étude porte sur l'utilisation de l'ensemble du corps robotique et pas seulement les mains ou les pieds comme c'est souvent le cas. L'objectif est pour le robot de s'engager dans un jeu stratégique. C'est d'ailleurs assez fou de voir à quel point les mouvements sont fluides. Après une chute, le robot se lève pour tenter de marquer un but.

Créer une intelligence incarnée générale, c'est-à-dire créer des agents capables d'agir dans le monde physique avec agilité, dextérité et compréhension - comme le font les animaux ou les humains - est l'un des objectifs de longue date des chercheurs en IA et des roboticiens.

Ce qui est certain c'est que la robotique avec l'aide de l'intelligence artificielle est en train de prendre une toute nouvelle ampleur et on espère que tout ceci ne sera pas utilisé dans un futur proche à de mauvaises fins.

Que pensez-vous de cette technologie ? Celle-ci vous fait t-elle peur ?