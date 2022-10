Le PDG de Meta (ex-Facebook) Mark Zuckerberg a tenté de se montrer rassurant devant les investisseurs, pour autant les mauvais résultats de son groupe ont été sanctionnés en Bourse. C'est ainsi que Meta a connu une des pires séances de son histoire avec un cour de l'action qui s'est effondré de 25%.

Zuckerberg, patron de Facebook, perd 11 milliards en un jour

On peut donc apprendre que la capitalisation boursière du groupe n'est plus "que" de 263 milliards de dollars, soit son plus bas niveau depuis son lancement en Bourse en janvier 2016. À tel point que l'entreprise ne fait désormais plus partie des entreprises américaines les plus valorisées.

Bien évidemment cela a eu un impact réel sur le compte personnel de Zuckerberg. Il a ainsi vu fondre sa fortune de 11,2 milliards de dollars en une seule journée. Mais l'homme n'est pas à plaindre car il lui reste 37,7 milliards de dollars.

Selon le très sérieux (et à jour) Bloomberg Billionaires Index, le créateur de Facebook n'est plus que la 28ème fortune mondiale. Pendant ce temps, Elon Musk vient de gagner 357 millions de dollars même après le rachat de Twitter. C'est un peu le tableau de l'autre monde, celui qui vous fait prendre conscience que le système actuel est assez fou.