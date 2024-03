Ce n'est pas la première fois que cela arrive, mais cela fait toujours beaucoup de bruit quand cela se produit. Les géants comme Facebook, Instagram et Messenger ne fonctionnent plus.

Vous avez sûrement pu le remarquer si vous êtes un utilisateur quotidien, mais cet après-midi (si vous habitez en France), une panne mondiale a frappé plusieurs plateformes appartenant à Meta, rendant Facebook, Instagram et Threads inaccessibles pour de nombreux utilisateurs. Les rapports d'incidents ont commencé à affluer autour de 16h et cela ne fait que continuer de plus belle. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes donc pas seuls.

Meta (Facebook, Instagram, etc) en panne

Sur Facebook, les utilisateurs se trouvent déconnectés de leurs comptes sans pouvoir se reconnecter. Instagram, quant à lui, présente des dysfonctionnements pour certains utilisateurs qui ne peuvent plus actualiser leur fil d'actualité. Bien que certaines personnes puissent toujours rafraîchir leur fil, les stories et les commentaires ne se chargent pas. Le réseau social est donc inutilisable

Threads, la nouvelle application lancée par Meta, semble quant à elle être complètement hors service. Les utilisateurs qui tentent d'ouvrir l'application sont accueillis par un message d'erreur indiquant : « Désolé, quelque chose s'est mal passé. Réessayez. » À l'opposé, WhatsApp, également propriété de Meta, fonctionne apparemment sans problème.

Les rapports sur DownDetector, un site web qui surveille les pannes d'internet, ont montré une hausse rapide du nombre de signalements pour ces trois plateformes. Jusqu'à présent, Meta n'a pas encore reconnu officiellement le problème.

Cette panne généralisée soulève des questions sur la fiabilité des services de Meta. Et met en lumière la dépendance des utilisateurs à ces plateformes. Des millions de personnes à travers le monde utilisent Facebook, Instagram et Threads pour communiquer, se divertir et s'informer, rendant toute interruption de service particulièrement perturbante. C'est d'autant plus gênant quand aucune information officielle n'est apportée aux utilisateurs, laissant tout le monde dans le flou le plus total. Surtout quand on sait que beaucoup de métiers sont totalement dépendants de l'usage de ces réseaux sociaux et de tout l'écosystème Meta...