Discord s'exprime enfin au sujet de la vérification d'âge sur sa plateforme, et cède enfin sur (une partie) de cette décision controversée. Son déploiement dans le monde entier a été reporté.

Il était difficile de passer à côté de cette décision de Discord, qui a fait beaucoup de bruit ces dernières semaines sur les réseaux sociaux et les sites d'actualité. Mais si, souvenez-vous, c'était il y a (seulement) deux semaines. Le service de messagerie utilisé par des millions d'utilisateurs annonçait effectivement vouloir mettre en place une vérification de l'âge de ses membres. Pour accéder à certains canaux dédiés aux adultes, on pourrait donc bientôt avoir à prouver qu'on a plus de 18 ans.

L'annonce avait fait couler beaucoup d'encre. Nombre d'utilisateurs commençaient déjà à réfléchir à des solutions alternatives pour discuter avec leurs amis. Une grande partie de la communauté se disait réticente à vouloir partager des données sensibles avec Discord, particulièrement concernant leur identité ou leur âge. Le groupe s'était jusque là montré un peu vague concernant la mise en place de cette vérification. Mais cela pourrait changer, à en croire de nouvelles informations obtenues par The Verge.

La grosse inquiétude quand on apprenait que Discord souhaitait mettre en place une vérification de l'âge de ses membres, elle concernait surtout l'utilisation des données. Effectivement, plusieurs utilisateurs se demandaient où ces données allaient être conservées. Aujourd'hui, devoir vérifier son identité avant d'accéder à un contenu pour adulte n'a rien de surprenant. Mais envoyer des informations à une entreprise sans savoir ce qu'elles vont devenir, c'est différent.

Discord reporte le déploiement de la vérification d'âge

Discord a mis en place ces dernières semaines des premiers tests de cette fonctionnalité. Au Royaume-Uni et en Australie, les utilisateurs devaient prouver qu'ils étaient des adultes pour accéder à certaines sections. Cependant, le logiciel avec lequel Discord travaillait est bien connue. Il s'agit de Persona, déjà utilisé par Roblox et Reddit pour la vérification d'identité.

Mais surtout, Persona est connu pour ses liens avec le gouvernement américain dans le cadre de la lutte anti-immigration. Tout récemment, des chercheurs ont même trouvé des liens avec le gouvernement américain (et sa branche ICE) dans le code du logiciel Persona. Dans la foulée, Discord avait supprimé toute mention de l'entreprise de son site Internet, mais il était déjà trop tard.

Désormais, Discord souhaite s'éloigner de Persona pour rassurer sa communauté. Enfin bon, ils essayent. Le partenariat avec Persona n'aurait apparemment duré qu'un mois, le temps des tests au Royaume-Uni et en Australie. Savannah Badalich, la head of product policy de Discord, a clarifié sa position auprès du média The Verge. Elle explique notamment que « les documents d'identité et les selfies sont immédiatement supprimés une fois que votre âge a été vérifié ». Tout se ferait en local. Et ça, c'est évidemment la version officielle.

En France, ces mesures ne nous concernent pas encore. Le déploiement mondial initialement prévu pour mars vient d'être reporté. On ignore donc quand elles pourraient arriver, et sous quelle forme. Mais Discord se veut toutefois rassurant, rappelant que « la vaste majorité des utilisateurs n'auront même pas à vérifier leur âge, parce que le logiciel sait déjà qu'ils sont majeurs ». Est-ce vraiment plus rassurant ? Pas tellement.

Source : The Verge