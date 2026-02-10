Discord a récemment annoncé un énorme changement à venir sur la plateforme, qui soulève de nombreuses interrogations de la part de ses utilisateurs, surtout au vu d'événements récents d'une gravité certaine.

Après une faille de sécurité massive en octobre dernier, Discord refait parler de lui pour justement des thématiques de sécurité, avec l'annonce d'importantes mesures en ce sens, effectives dès mars prochain pour absolument tous les utilisateurs. Leur mise en place soulève toutefois quelques interrogations quant à leur application et leur pertinence. On décortique tout cela plus en détail.

Des changements sécuritaires propices à la Discord ?

Via un billet sur son site officiel, Discord a annoncé d'importantes mesures à venir sur la célèbre application à partir du mois de mars à venir, et ce pour tous ses utilisateurs. Sous-titré « Lancement global de paramètres Adolescent-par-défaut », l'article en question indique vouloir « améliorer les protections appropriées aux thématiques d'âge tout en préservant la sécurité de la vie privée, de la communauté et le sens de connexion sur la plateforme ».

Ce que cela signifie plus exactement est que, par défaut, le profil de tous les utilisateurs Discord passera en mode « Adolescent », avec des accès restreints à certains canaux inappropriés pour un jeune public, de même que divers contenus et commandes de l'application, tant qu'ils ne prouvent pas qu'ils sont adultes. Pour ce faire, il faudra toutefois passer par une vérification faciale via des vidéos selfies, ou encore... l'envoi d'une carte d'identité aux partenaires commerciaux de la plateforme.

Discord assure que les vidéos selfie en question ne quittent pas l'appareil d'où elles proviennent, et que les cartes d'identité fournies aux partenaires font l'objet d'une suppression rapide, la plupart du temps dès la vérification d'âge faite. À noter par ailleurs que la plateforme indique que d'autres options sur le thème de la sécurité du jeune public sont à prévoir à l'avenir.

De telles mesures reflètent d'autres manœuvres similaires de la part d'autres plateformes comme Discord, mais font grincer des dents, surtout s'agissant du traitement des selfies et informations personnelles partagées en vue de la vérification de son âge, d'autant plus suite à la faille de sécurité qui a eu lieu quatre mois auparavant. Rendez-vous bon gré mal gré dans quelques semaines pour voir comment tout cela se décante.

