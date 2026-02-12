Largement décriée par les internautes, la récente mesure de sécurité annoncée par Discord est déjà contournée par les utilisateurs, qui ont mis au point un nouvel outil très efficace.

Faisant partie des réseaux sociaux les plus prisés par les joueurs du monde entier, Discord se trouve aujourd’hui au cœur d’une tempête qui fait pas mal de remous chez ses utilisateurs. En cause : l’annonce il y a quelques jours de la mise en place de nouvelles mesures de sécurité, qui imposeront dès le mois de mars à tous ses membres de passer par la case vérification faciale par selfie, ou encore envoi de sa carte d’identité à un partenaire tiers, afin de pouvoir continuer à profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de Discord.

Une nouvelle mesure on ne peut plus controversée, donc, qui n’a pas manqué de susciter une véritable levée de boucliers de la part des internautes. Car si l’intention des créateurs de Discord est évidemment louable, les utilisateurs de la plateforme ne peuvent s’empêcher d’interroger les questions de confidentialité qui en découlent. Surtout quand on sait que cela survient quelques mois seulement après l’annonce d’une brèche de sécurité, responsable de la fuite des données personnelles de plusieurs dizaines de milliers d’utilisateurs.

Une astuce permet déjà de contourner la vérification d’âge sur Discord

Loin de vouloir se laisser faire, la communauté Discord n’hésite donc pas à partager son mécontentement, en annulant par exemple en masse ses abonnements Nitro en guise de protestation. Mais la bonne nouvelle, c’est que certains utilisateurs semblent déjà avoir trouvé un moyen de contourner cette nouvelle restriction. Baptisé Discord ID Bypass Tool et disponible sur GitHub, celui-ci permet en effet de se créer un avatar 3D qu’il est possible d’animer, et que le réseau social semble détecter comme s’il s’agissait d’un véritable humain malgré son allure stylisée.

C’est en tout cas ce que révèle la vidéo partagée par un internaute sur X, qui utilise l’outil en question en temps réel en guise d’exemple. Bien sûr, la question reste toutefois de savoir pendant combien de temps cette alternative restera fonctionnelle. Car maintenant que la nouvelle se propage rapidement sur les réseaux sociaux, nul doute que Discord prendra les mesures nécessaires afin de durcir la qualité de ses contrôles, ce qui risque de rendre Discord ID Bypass Tool obsolète le temps de le dire.

Rappelons en effet qu’il n’y a pas plus tard que l’été dernier, un cas de figure similaire s’était justement produit au Royaume-Uni, où les utilisateurs de Discord avaient eu recours à l’image de Sam Porter Bridges dans Death Stranding 2: On the Beach pour outrepasser ce même processus de vérification mis en place par les autorités locales. Une supercherie qui n’avait duré que peu de temps, au grand dam des internautes. Si vous souhaitez pouvoir en bénéficier, dépêchez vous donc de le faire, car cela risque de ne pas durer bien longtemps.

