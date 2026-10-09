Sorti le 24 septembre, CONTROL Resonant exploite sur PC le path tracing, le DLSS Ray Reconstruction et le DLSS 4.5 avec Génération Multi-Images dynamique. Jusqu'au 13 octobre, le nouveau Remedy est offert pour l'achat d'une carte graphique, d'un PC fixe ou d'un PC portable ASUS équipé d'une GeForce RTX 5070, 5070 Ti, 5080 ou 5090.

Depuis de nombreuses années, Remedy se place comme l'un des fers de lances des nouvelles fonctionnalités technologiques. En 2019, Control faisait partie des premières grandes vitrines technologique pour le ray tracing, et Alan Wake 2 a proposé le path tracing dès sa sortie en 2023. CONTROL Resonant n'est pas en reste et profite lui aussi pleinement des nouveautés du DLSS 4.5 ainsi que du path tracing, du DLSS Ray Reconstruction pour la qualité d'image et de la Génération Multi-Images dynamique pour les performances.

CONTROL Resonant : de quoi parle la suite de Control ?

Dévoilé aux Game Awards 2025, CONTROL Resonant est un action-RPG à la troisième personne qui fait suite au premier jeu de la licence et s'inscrit dans l'univers connecté de Remedy où se trouve également Alan Wake 2. Vous y incarnez Dylan Faden, le frère de Jesse, l'héroïne du premier épisode. Un héros inattendu, en quête de rédemption. Après les couloirs tout fait de brutalisme du Bureau Fédéral de Contrôle, place aux rues de Manhattan, frappées par une crise surnaturelle que Dylan doit contenir en traquant de puissants monstres dans un monde semi-ouvert et visuellement complètement fou. New York apparaît complètement déstructuré et mêle environnements denses, matériaux réfléchissants, éclairages dramatiques et phénomènes surnaturels. C'est précisément le type de scène où le path tracing fait justement toute la différence.

Le jeu est disponible en version numérique sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series X|S, à 59,99 € en édition Standard et 69,99 € en édition Digital Deluxe. Les éditions physiques arrivent le 15 octobre. Pour notre avis sur le jeu lui-même, direction notre test de CONTROL Resonant.

Control Resonant x GeForce RTX Série 50

Qu'apporte le path tracing dans CONTROL Resonant ?

Le path tracing, évolution du ray tracing, simule le trajet physique de la lumière en suivant chaque rayon à travers ses rebonds successifs. Là où un rendu classique empile des techniques distinctes pour les ombres, les reflets et l'éclairage indirect, il calcule l'ensemble de manière unifiée. Le rendu est alors nettement plus naturel et impressionant, et permet d'ailleurs aux artistes de nous en mettre plein les mirettes. C'est justement ce qu'il se passe avec CONTROL Resonant, qui profite pleinement de toutes ces technologies :

Les reflets captent des éléments situés hors du champ de la caméra qui ne sont généralement pas restituées. Carrosseries, vitres et chaussée reflète ainsi les immeubles alentour de manière naturelle et dynamique.

captent des éléments situés hors du champ de la caméra qui ne sont généralement pas restituées. Carrosseries, vitres et chaussée reflète ainsi les immeubles alentour de manière naturelle et dynamique. L'éclairage intérieur gagne également en crédibilité : la lumière indirecte et les ombres de contact ancrent chaques détails des pièces que l'on visite.

gagne également en crédibilité : la lumière indirecte et les ombres de contact ancrent chaques détails des pièces que l'on visite. Les ombres tiennent également compte de la taille, de la position et de la direction de chaque source lumineuse. En extérieur, les ombres portées sont donc plus marquées et plus cohérentes.

Cette option est toutefois réservée aux joueurs PC équipé de cartes graphiques compatibles.

DLSS 4.5, Génération Multi-Images Dynamique... le jeu profite de toutes les dernières technologies de NVIDIA

Tout aussi puissant qu'il puisse être, le path tracing réclame énormément de puissance de calcul. Pour le rendre jouable, NVIDIA s'appuie donc sur l'IA et les fameux cœurs Tensor des cartes GeForce RTX récentes.

DLSS Ray Reconstruction (toutes les GeForce RTX) : le jeu calcule l'image dans une définition inférieure, puis un modèle d'IA entraîné sur les supercalculateurs de NVIDIA la reconstruit en haute définition. Le DLSS 4.5 apporte une nette amélioration au système, qui réunit tout en un, pour une image plus nette et plus stable sur les surfaces réfléchissantes comme lors des mouvements de caméra rapides.

(toutes les GeForce RTX) : le jeu calcule l'image dans une définition inférieure, puis un modèle d'IA entraîné sur les supercalculateurs de NVIDIA la reconstruit en haute définition. Le DLSS 4.5 apporte une nette amélioration au système, qui réunit tout en un, pour une image plus nette et plus stable sur les surfaces réfléchissantes comme lors des mouvements de caméra rapides. Génération Multi-Images dynamique (GeForce RTX Série 50) : L'IA génère jusqu'à cinq images pour chaque image calculée selon le mode choisi. En mode dynamique, le nombre d'images s'ajuste en temps réel pour maintenir un framerate cible que vous pouvez choisir vous même, tout en concervant une fidélité à la pointe.

(GeForce RTX Série 50) : L'IA génère jusqu'à cinq images pour chaque image calculée selon le mode choisi. En mode dynamique, le nombre d'images s'ajuste en temps réel pour maintenir un framerate cible que vous pouvez choisir vous même, tout en concervant une fidélité à la pointe. Le NVIDIA Reflex vient fermer la marche pour réduire la latence du PC et s'intègre directement à la génération d'images pour garantir une fluidité et une réactivité de tous les instants.

Combien d'images par seconde pour Control Resonant avec une GeForce RTX Série 50 et DLSS 4.5 activé ?

Selon les mesures de NVIDIA, voici ce que donnent les GeForce RTX Série 50 en préréglage Ultra, path tracing activé et Génération Multi-Images réglée sur 6X avec Control Resonant.

Carte graphique 1080p 1440p 4K GeForce RTX 5090 480 fps 380 fps 320 fps GeForce RTX 5080 plus de 370 fps 270 fps 220 fps GeForce RTX 5070 Ti 335 fps 240 fps nc GeForce RTX 5070 250 fps nc nc

Sur PC portable, NVIDIA annonce jusqu'à 340 fps en 2560 x 1600 (préréglage Élevé, path tracing) avec une GeForce RTX 5090 Laptop GPU, près de 300 fps avec une RTX 5080 Laptop GPU et près de 250 fps avec une RTX 5070 Ti Laptop GPU.

Installez d'abord le dernier pilote GeForce Game Ready depuis l'application, puis suivez les étapes ci-dessous :

Depuis le menu principal, ouvrez les Options, puis l'onglet consacré aux graphismes. Dans les réglages d'affichage, choisissez DLSS comme upscaler et sélectionnez la résolution de rendu adaptée à votre écran. Réglez la génération d'images DLSS sur un multiplicateur fixe, de 2x à 6x, ou sur Dynamique en indiquant une fréquence d'images cible. Dans la partie Ray Tracing, passez le préréglage sur Ultra. Activez DLSS Ray Reconstruction.

Quelle carte graphique ASUS GeForce RTX Série 50 choisir ?

Pour profiter au mieux de Control Resonant, le mieux est donc de mettre la main sur une carte graphique RTX Serie 50 comme la RTX 5070 ou la RTX 5070 Ti, deux modèle très puissant qui représente le meilleur ratio qualité/prix. Parmis les grandes marques, ASUS décline les GeForce RTX Série 50 en plusieurs gammes.

On notera surtout l'ASUS Prime GeForce RTX 5070, un excellent modèle qui offre de très bonnes performances en 1440p avec tous les réglages au maximum, path tracing et DLSS 4.5 compris, voire même en 4K dans certains jeux. Elle repose sur l'architecture Blackwell dont les cœurs Tensor de 5e génération donnent accès à la Génération Multi-Images, de quoi jouer à Control Resonant en profitant réellement de tout ce qu'il a dans le ventre.

Modèle Mémoire vidéo Format et refroidissement ASUS Dual GeForce RTX 5070 O12G 12 Go GDDR7 Compact, 2 ventilateurs ASUS Prime GeForce RTX 5070 O12G 12 Go GDDR7 2,5 slots compatible SFF, 3 ventilateurs ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti O16G 16 Go GDDR7 2,5 slots compatible SFF, 3 ventilateurs ASUS Prime GeForce RTX 5080 O16G 16 Go GDDR7 2,5 slots compatible SFF, 3 ventilateurs ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 O16G 16 Go GDDR7 3,6 slots, grande chambre à vapeur, circuit imprimé protégé contre l'humidité et la poussière

Notre focus : l'ASUS Prime GeForce RTX 5070. La GeForce RTX 5070 est le modèle d'entrée de l'offre, et ASUS destine cette version Prime au jeu en 1440p avec tous les réglages au maximum, path tracing et DLSS 4.5 compris, voire en 4K dans certains jeux. Elle repose sur l'architecture Blackwell dont les cœurs Tensor de 5e génération donnent accès à la Génération Multi-Images.

Jusqu'au 13 octobre, CONTROL Resonant est offert pour l'achat d'un produit ASUS équipé d'une GeForce RTX Série 50 éligible, chez les revendeurs partenaires :

cartes graphiques et PC fixes équipés d'une GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti ou 5070 ;

PC portables équipés d'une GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti ou 5070 Laptop GPU.

L'offre est limitée à un code par personne. Conditions, revendeurs participants et modalités d'activation sont détaillés sur la page de l'offre NVIDIA. Les performances complètes du jeu, carte par carte, sont à retrouver sur le site de NVIDIA.

ASUS organise en parallèle le concours « Améliorez l'Essentiel », qui permet de tenter de gagner des composants pour améliorer votre PC jusqu'au 31 décembre 2026.