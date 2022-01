Jim Ryan commence son laïus par ce genre de choses qui devrait donner un aperçu de ce à quoi il faudra s'attendre le "moment venu". Sachant qu'aucne image n'a été donnée par Sony, il est difficile de se faire un premier avis sur la bête.

Voici donc ce qua dit le CEO de Sony Interactive Entertainment, cette nuit, lors de l'ouverture du CES 2022 :

Bonne année à tous ! C’est un grand plaisir de démarrer 2022 avec l’annonce de notre système de réalité virtuelle nouvelle génération pour la console PS5, qui aura pour nom officiel PlayStation VR2, ainsi que de notre nouvelle manette VR, la manette PlayStation VR2 Sense. PlayStation VR2 fait entrer les jeux en réalité virtuelle dans une nouvelle dimension en offrant une immersion encore plus complète, permettant aux joueurs de se plonger comme jamais auparavant dans leurs univers vidéoludiques préférés. Enfilez le casque et munissez-vous des manettes pour décupler toutes vos sensations, grâce à la créativité des mondes conçus par nos développeurs chevronnés et aux récentes technologies matérielles. Exploitant les innovations apportées par la PS5, PlayStation VR2 offre une véritable expérience de nouvelle génération, rendue possible par des visuels haute fidélité, de nouvelles fonctionnalités sensorielles et un suivi amélioré, le tout avec un câble unique.

Câble unique

Exploitant les innovations apportées par la PS5, PlayStation VR2 (notez qu'il n'y a pas d'article devant) offre "une véritable expérience de nouvelle génération, rendue possible par des visuels haute fidélité, de nouvelles fonctionnalités sensorielles et un suivi amélioré, le tout avec un câble unique." Fini donc l'encombrement maximum avec tout le fatras de la première version...

Voyons plutôt ceci de plus près :

Fidélité visuelle : PS VR2 est compatible 4K et HDR, offre un champ de vision à 110 degrés et propose le rendu fovéal, garantissant une expérience visuelle haute fidélité. Grâce à son écran OLED, les joueurs pourront profiter d’une résolution d’affichage de 2000 x 2040 par œil et d’un taux de rafraîchissement de 90/120 Hz.

Suivi de la manette par le casque : avec sa technologie de suivi complète basée sur des caméras intégrées au casque VR, PS VR2 est capable de vous suivre, vous et votre manette. Vos mouvements et les directions que vous empruntez sont pris en compte dans le jeu sans exiger de caméra externe.

Nouvelles fonctionnalités sensorielles : la technologie PS VR2 Sense combine le suivi des yeux, le retour du casque et l’Audio 3D aux fonctionnalités de la manette PS VR2 Sense pour offrir un degré d’immersion jamais atteint. Le retour du casque est une nouvelle fonctionnalité qui décuple la dimension sensorielle des actions du joueur dans l’univers du jeu. Cette technologie repose sur un moteur intégré qui vibre pour ajouter une composante tactile intelligente, ce qui plonge les joueurs plus intensément dans l’expérience de gameplay. Par exemple, les joueurs pourront sentir le pouls d’un personnage s’accélérer pendant les moments de forte tension, une sensation de frôlement lorsque des objets passent tout près de la tête de leur personnage, ou encore la poussée d’un véhicule prenant de la vitesse. En outre, la technologie Tempest 3D AudioTech de la PS5 donne vie à tout l’environnement du joueur, pour toujours plus d’immersion.

Suivi des yeux : le système de suivi de PS VR2 détecte les mouvements des yeux. Ainsi, un simple regard dans une direction donnée peut se traduire par une commande supplémentaire pour le personnage dans le jeu. Ceci permet aux joueurs d’interagir de façon plus intuitive, novatrice et réaliste avec l’environnement, pour une réponse émotionnelle décuplée, une expression améliorée et un nouveau niveau de réalisme dans les jeux.

VR comme Lucifer ?

Toutes ces avancées proposées par PlayStation VR2, combinées avec le retour haptique et les gâchettes adaptatives des manettes PS VR2 Sense, confèrent aux jeux "des interactions plus organiques que jamais". Le processus d’installation de PS VR2 sera également simplifié : vous n’aurez qu’à brancher un seul câble directement à la PS5 pour profiter de vos expériences en réalité virtuelle.

Et comme vous le savez déjà, l'une des plus grosses licences PlayStation sera disponible sur PS VR2 : Horizon Call of the Mountain par Guerrilla et Firesprite.

Avant d'en apprendre plus, notamment sur sa date de disponibilité ainsi que sur son prix, vous trouverez ci-dessous la liste des spécifications officielles.

Spécifications de PlayStation VR2

Technologie d’affichage​ OLED Résolution d’écran​ 2000 x 2040 par œil Taux de rafraîchissement de l’écran​ 90 Hz, 120 Hz Écart des lentilles​ Ajustable Champ de vision​ Environ 110 degrés Capteurs​ ・Capteur de mouvements : système de détection de mouvements Sixaxis (gyroscope trois axes, accéléromètre trois axes)​ ・Accessoire de détection : capteur de proximité infrarouge Caméras​ ・4 caméras pour le suivi du casque et de la manette​ ・Caméra infrarouge pour le suivi des yeux œil par œil Retour​ Vibration intégrée au casque Communication avec la PS5 USB Type-C® Audio​ ・Entrée : microphone intégré​ ・Sortie : sortie écouteurs stéréo

Spécifications des manettes PlayStation VR2 Sense