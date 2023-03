Bleu Jour est connu pour être un fabricant français d'ordinateurs (PC, Mini PC, stations de travail, PC embarqués…) et d'accessoires périphériques. Et aujourd'hui l'entreprise grossit très largement en effectuant un rachat de la marque de produits gaming MGG / Millenium avec l'ambition de concevoir des PC et composants innovants pour l'univers du jeu vidéo.

Bleu Jour devient un acteur plus important

Bleu Jour a de belles ambitions pour le marché du gaming. Dans ce contexte, Jean-Christophe Agobert, PDG du constructeur déclare :

Depuis sa création, il y a 20 ans, la stratégie de Bleu Jour a toujours été de mettre le design, les performances et la production en France au coeur de nos préoccupations. Aujourd'hui, l'ambition du groupe est de développer 3 marques fortes que sont Kubb, Schneider et MGG autour de notre savoir-faire pour répondre à des attentes toujours plus fortes de la part de nos clients professionnels mais aussi des particuliers.

Grâce à ce rachat, le géant français est désormais présent dans 3 milieux différents via 3 gammes spécifiques. Des mini PC lifestyle avec Kubb, des PC bureautiques professionnels avec Schneider et du PC gaming avec MGG / Millenium. Fort de ce rachat et grandissant encore un peu plus, l'entreprise inaugurera en 2024 son nouveau siège toulousain de plus de 1500 m2.

La France à du talent

Depuis toujours, l'entreprise Bleu Jour souhaite faire de la production en France une de ses préoccupations. Et c'est à saluer.