Après moult années de spéculation en tout genre, le casque VR de chez Apple serait t-il pour bientôt ? C'est en tout cas ce que laisse présager un tout nouveau rapport du très sérieux journal Bloomberg et de son auteur Mark Gurman. En effet selon le journaliste toujours très bien renseigné, Apple se prépare à lancer son casque de réalité mixte pour l'automne 2023.

Un casque VR mixte haut de gamme pour Apple

Ce casque Apple hautes performances serait alimenté par la même puce M1 que celle des ordinateurs portables MacBook Pro de la firme. Mais le casque devrait proposer pour l'occasion un système d'exploitation assez hors norme sur mesure ainsi qu'un nouvel Apple Store totalement dédié aux applications de réalité mixte. Outre cette potentielle fenêtre de sortie, Mark Gurman en rajoute une couche en précisant que le voile serait levé avant la conférence mondiale des développeurs d'Apple en juin prochain (2023).

Selon lui, un petit nombre de développeurs a déjà reçu un casque à tester pour commencer sérieusement à développer dessus. Ce qui peut se comprendre si Apple souhaite effectivement une sortie cet automne, il vaut mieux avoir des applications en stock pour séduire et attirer le consommateur.

Quel type d'utilisation ?

Avant de sauter au plafond de joie, sachez tout de même que l'appareil VR en question de chez Apple devrait se concentrer principalement sur les applications de productivité et les expériences occasionnelles. Il ne faut donc pas s'attendre, au moins dans un premier temps, à voir débarquer sur l'appareil des jeux AAA à vous percer la rétine.

De plus, le produit devrait être assez onéreux et finalement peu accessible pour le tout venant. Dans tous les cas, il va falloir patienter encore un peu pour pouvoir mettre les mains dessus et comprendre son utilisé réelle dans la vie de tous les jours.