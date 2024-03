L'Apple Vision Pro, initialement lancé exclusivement aux États-Unis, semble prêt à franchir les frontières. Selon des révélations récentes basées sur des fuites du code de VisionOS rapportées par MacRumors, Apple prévoit d'intégrer douze langues à son interface, ce qui indique une stratégie d'expansion internationale pour son casque de réalité mixte. Que sait-on exactement à ce sujet ? Le produit va-t-il finalement arriver en France ?

L'Apple Vision Pro arrive ?

Cette avancée indique non seulement la volonté d'Apple de diversifier ses marchés, mais aussi de devancer ses concurrents en étant présent à l'échelle mondiale. Les langues à intégrer comprennent le français, l'anglais dans plusieurs dialectes (Australie, Canada, Japon, Singapour, Royaume-Uni), le cantonais, le chinois (traditionnel et simplifié), l'allemand, le japonais et le coréen. Cela suggère que des lancements sont prévus dans des régions clés comme l'Australie, le Canada, la Chine, la France, l'Allemagne, le Japon, Singapour, le Royaume-Uni et la Corée du Sud – cette dernière étant particulièrement notable puisqu'elle est le marché domestique de Samsung, le grand rival d'Apple.

Le timing semble parfait pour Apple, alors que Samsung prévoit son entrée dans l'arène de la réalité mixte plus tard dans l'année. Avec une disponibilité anticipée avant le WWDC 2024, comme le prédit l'analyste Ming-Chi Kuo, l'Apple Vision Pro pourrait bien s'établir solidement sur le marché international avant que ses concurrents n'aient l'occasion de réagir. Kuo a également revu à la hausse ses prévisions de ventes, passant de 500 000 à 800 000 unités pour l'année 2024, soulignant la confiance dans le potentiel de vente du dispositif au-delà du marché américain.

Un prix qui représente un frein

Cependant, le casque de réalité mixte d'Apple, avec son prix élevé de 3499 dollars, pourrait rencontrer des obstacles en termes d'accessibilité pour le consommateur moyen, en particulier en dehors des États-Unis où les coûts pourraient augmenter encore plus. On pense à la France et ses nombreuses taxes (l'un des pays les plus taxés au monde, rappelons-le). Cette barrière financière représente un défi significatif pour Apple dans sa quête de conquérir un public mondial.

Malgré ces défis, l'élargissement de la portée linguistique et des marchés potentiels du Vision Pro témoigne de l'ambition d'Apple de rendre son casque de réalité mixte accessible à une audience internationale plus large, marquant une étape importante dans sa stratégie de déploiement mondial et dans l'évolution du secteur de la réalité augmentée et mixte.