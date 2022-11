Hélas rien ne semble s'arranger pour l'usine principale Apple en Chine. Le site qui appartient au fabricant taïwanais Foxconn et emploie quasiment 200 000 personnes est en train de sombrer dans le chaos. Si on savait que rien n'allait, c'est visiblement pire que prévu.

Le chaos pour l'usine Apple

On peut donc apprendre que plusieurs centaines d'employés de la plus grande usine d'iPhone au monde sont en train de manifester. La police anti-émeute locale est sur place et force est de constater que les violences sont nombreuses avec des manifestants en sang. Des journalistes reportent plusieurs images sur le sujet et ce n'est pas beau à voir :

Sur des vidéos, on peut ainsi voir des manifestants de l'usine Apple démolir des caméras de surveillance ou encore des cabines de tests Covid. Clairement, les employés rejettent en bloc la politique sanitaire actuelle de la Chine et les différentes quarantaines qui pour rappel, forcent les travailleurs à dormir sur place, sur le lieu de travail.

Les milliers d'employés de l'usine d'iPhones de Foxconn (qui profite à Apple) sont coupés du monde depuis des semaines et beaucoup expliquent avoir l'impression de vivre dans une prison. Des pénuries de nourriture sont aussi signalées. Bref, le chaos est total.

De son côté, Apple reconnait que le confinement et la politique sanitaire du site cause un ralentissement de la production de son sous-traitant, qui a évidemment pour cause une baisse dans la fabrication des iPhones. On espère evidemment que tout ceci va s'améliorer pour le personnel des usines.