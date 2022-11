Actuellement si vous chercher un Apple iPhone 14 Pro ou un Pro Max il faut prendre son mal en patience. Et cela devrait durer encore quelques temps.

La production d'iPhone 14 Pro tourne actuellement au ralenti. En cause ? Les déboires de l'entreprise Foxconn qui joue notamment le rôle d'assembleur pour Apple. En premier lieu, l'usine est frappée de plein fouet par la crise sanitaire, mais en fait surtout par la politique anti-covid de la Chine. En effet de nombreux ouvriers sont en quarantaine de force au sein des usines d'assemblage au tel point que certains ont dû fuir pour echapper à leurs conditions. Mais ce n'est pas tout...

Apple dans une situation difficile à cause de Foxconn

Outre la situation sanitaire qui est très complexe à gérer, de nombreux employés auraient quitté l’entreprise en raison de conditions de travail qualifiées "horribles" comme le reporte nos confrères de chez Wccftech. À point qu'il y aurait même eu des pénuries de nourriture et d'eau, rendant le travail particulièrement pénible et stressant. Pour tenter de contenir l'épidémie de départ, la société Foxconn a proposé à ses salariés une prime de 69 dollars ainsi qu'une hausse de salaire de 20 %. Est-ce suffisant ? Peu probable.

Avec l'ensemble de ces problèmes, Apple déplace progressivement la production de ses iPhone vers l’Inde et le Vietnam mais cette transition risque de prendre un certain temps. L'essentiel étant bien entendu le bien être des salariés.

Pour le moment sur le site Apple, il n'est pas possible de recevoir un iPhone 14 Pro ou Pro Max avant le 8 décembre 2022 et le temps ne fait que s'allonger au fur et à mesure des jours

Chez Apple

Sur d'autres enseignes comme Darty il faut désormais patienter 15 jours et c'est également le cas chez la FNAC et d'autres revendeurs.