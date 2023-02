Après moult années de spéculation en tout genre, le casque de réalité mixte de chez Apple devrait se dévoiler bientôt. Après un premier rapport du très sérieux journal Bloomberg et de son auteur Mark Gurman en début d'année, cette fois il s'agit d'une autre déclaration du même auteur qui laisse peu de place aux doutes.

Une annonce officielle d'Apple pour bientôt *

Voilà ce que l'on peut lire sur le compte officiel Twitter du journaliste Mark Gurman

Nouvelle histoire : Apple a reporté l'introduction prévue de son casque de réalité mixte d'environ avril à juin lors de la conférence annuelle WWDC, le dernier revers en date pour le prochain grand appareil d'Apple.

Le très attendu casque devrait donc être présenté à l'occasion de la prochaine WWDC d'Apple qui se déroule généralement au moins de juin. Selon Mark Gurman, la date de sortie du casque est prévue pour la fin d'année 2023, elle juin devrait permettre d'officialiser le tout.

Une utilisation bien spécifique

Avant de vous faire une fausse joie, sachez tout de même que l'appareil en réalité mixte de chez Apple devrait se concentrer principalement sur les applications de productivité et les expériences occasionnelles. On est donc bien loin d'un usage gaming avec l'arrivée de jeux AAA pour accompagner la sortie du casque.

Et c'est sans compter le fait que le produit d'Apple devrait être assez onéreux et finalement peu accessible pour l'utilisateur lambda. Comme souvent avec le constructeur, les prix sont prohibitifs et ça serait aussi le cas ici avec peut être encore une différence de prix plus notable. Avec sans doute un tarif proche des 3000 euros.

Toujours selon des rumeurs, le casque devrait avoir le droit dans un premier temps à une production de 700 000 ou 800 000 exemplaires. Il devrait donc tomber facilement en rupture.