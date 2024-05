Les rumeurs sur les nouveaux processeurs Ryzen Zen 5 d'AMD circulent et suggèrent une sortie pour bientôt. Cette information a été dévoilée par le fabricant de Mini PC, AOOSTAR, qui a mentionné cette date dans une communication récente, suscitant un intérêt certain parmi les amateurs de technologies. Forcément, il y a de quoi ravir les amateurs de hardware.

Lancement et disponibilité pour AMD

Les prochains processeurs Ryzen basés sur l'architecture Zen 5 sont attendus pour être disponibles en août, avec les premiers Mini PC équipés de ces puces arrivant quelques mois plus tard, vers octobre. Ces informations laissent entendre que les plateformes de socket AM5 seront prêtes à accueillir ces nouveaux processeurs dès leur lancement​.

Les nouveaux processeurs AMD Zen 5 promettent des améliorations significatives par rapport aux générations précédentes. Ils intégreront des cœurs CPU Zen 5, une architecture GPU RDNA 3+ et un NPU XDNA 2 offrant une puissance de calcul multipliée par trois par rapport aux modèles actuels. Deux variantes principales des APU Strix sont prévues : une version standard avec 12 cœurs CPU et 16 cœurs GPU, et une version haut de gamme, Strix Halo, avec jusqu'à 16 cœurs CPU et 40 cœurs GPU​. Si vous avez dans l'idée de vous préparer une nouvelle configuration, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ou pas, si vous êtes déjà chez Intel et que vous avez envie d'y rester.

Ce lancement est particulièrement attendu car il marque une étape importante pour AMD dans le domaine des processeurs de bureau et des solutions mobiles compactes. Les avancées prévues en matière de performances et d'efficacité énergétique pourraient renforcer la position d'AMD sur le marché face à ses concurrents. Les annonces officielles lors de la conférence Computex 2024 sont très attendues, avec des détails supplémentaires sur les nouveaux produits basés sur l'architecture Zen 5. Pour rappel, le Computex 2024 aura lieu du 4 au 7 juin prochain. Wait and see donc.