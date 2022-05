La nouvelle génération de processeurs AMD a pour ambition de venir concurrencer les produits de chez Intel notamment les fameux Alder Lake et Raptor Lake.

Malgré les divers déclarations du patron d'Intel à propos des pénuries de puces, AMD semble bien décidé à sortir ses processeurs de dernière génération comme convenu cette année et l'année prochaine. D'ailleurs, les déclarations précédentes du constructeur ont été corroborées officiellement pas une feuille de route.

AMD dévoile sa feuille de route

Voilà la feuille de route en question

Feuille de route AMD

La future microarchitecture Zen 4 devrait donc arriver avant la fin de cette année 2022. Cependant et comme vous pouvez le voir, AMD n'a pas rendu officiel les dernières rumeurs qui évoquent un lancement d'ici cet été. On reste sur un très large "2022" sans plus de précision.

Pour Desktop et laptop

Les processeurs AMD Raphael sont donc prévus pour 2023, il s'agit de la gamme pour les PC desktop. Ils profiteront d'une grosse nouveauté à savoir la prise en charge du PCIe Gen 5 et de la DDR5. Deux avances majeures qui vont véritablement apporter un coup de neuf à nos PC à terme, du coté de la carte graphique et de la RAM.

Les puces Dragon Range se concentrent elles sur les laptops et AMD promet d'ailleurs des PC portables « extreme gaming » allant jusqu'à 16 cœurs. Phoenix, enfin, est à destination des PC portables les plus fins avec une fois encore du PCIe Gen 5 et LPDDR5 dans les tuyaux. Ces deux architectures n'arriveront pas avant 2023.