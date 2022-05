Comme vous le savez surement actuellement une pénurie de composants (et notamment de puces) à lieu et celle-ci devrait encore durer quelques années à en croire une déclaration d'Intel.

Le PDG d'Intel Pat Gelsinger avait il y a quelques mois déclaré à CNBC qu'il s'attendait à ce que le problème de la pénurie pour la PlayStation 5 , la Xbox Series X et les cartes graphiques ne se termine pas avant 2023. Sauf que, récemment l'homme a fait une nouvelle déclaration moins enthousiaste.

1 an de plus de pénurie

Gelsinger est revenu sur sa prédiction et s'attend maintenant à ce que la pénurie de puces dure jusqu'en 2024. En cause ? Les principaux outils de fabrication ne sont pas aussi facilement disponibles que prévu, ce qui signifie qu'il n'y a pas assez de puces fabriquées pour répondre à la demande et donc... pénurie !

C'est en partie la raison pour laquelle nous pensons que la pénurie globale de semi-conducteurs va maintenant progresser jusqu'à 2024, par rapport à nos estimations précédentes en 2023, simplement parce que les pénuries ont maintenant touché aussi les équipements de production.

Une cause multiple ?

Sachant que l'épidémie de COVID est en train de reprendre en Chine et que la politique sanitaire est toujours aussi rigide là-bas il est effectivement difficile d'imaginer une amélioration significative l'année prochaine. Sans parler du fait de la demande toujours très forte de cartes graphiques pour le minage de cryptomonnaie qui n'arrange clairement pas les choses.

De son coté Lisa SU, PDG de chez AMD, avait déclarée l'année dernière que la seconde moitié de 2022 devrait permettre d'avoir une augmentation de l'offre. Mais comme vous savez, les plans peuvent changer. Cartes graphiques, PS5, Xbox Series... Il va falloir encore se montrer patient.