Animal Crossing New Horizons : Une collaboration avec Puma pour être chic dans sa manière de s'habiller

Toujours performant dans les charts et certainement pas déserté par les joueurs toujours plus désireux de s'évader, le dernier Animal Crossing s'associe à une marque de vêtements de sport bien connue pour un résultat qui donne envie de tâter des clochettes.

À voir aussi : Nintendo : Le designer de la NES et de la SNES annonce son départ de l'entreprise

Animal Crossing New Horizons X Puma, c'est la collaboration qui va déboucher sur des habits et accessoires de modes aux couleurs du phénomène de la Nintendo Switch. Le teasing avait débuté ce jeudi 26 août sur les réseaux sociaux.

Something new is on the horizon. #AnimalCrossing https://t.co/3mztT7G2cG - Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 26, 2021

Le résultat, ou du moins une partie du fruit de ce partenariat s'est fait connaître grâce à Sneaker Freaker qui a obtenu les premiers visuels de la collection, ceux de la Wild Rider, un des best-sellers de la marque au gros félin à retrouver dans notre galerie d'images ci-dessous.

Faisant référence au jeu familial de Nintendo, la Wild Rider est réinventéz avec des couleurs naturelles et les graphismes authentiques du jeu. Les panneaux en daim sur la zone des orteils et le talon ajoutent une touche de luxe, tandis qu'une rayure PUMA blanche ajoute une marque subtile au mélange. Des mini personnages graphiques habillent la majeure partie de la tige, avec une languette PUMA marron remixée avec un graphique de feuille ajoutant au thème Animal Crossing. En bas, nous obtenons une semelle intercalaire blanche avec une semelle extérieure en gomme.

Et c'est de toute beauté, n'est-ce pas ? Très reposant ces couleurs. Il n'y a plus qu'à savoir où, quand, comment et combien. La collection s'étendra avec des baskets Suede et Future Rider. Autrement dit, que cette paire vous convienne ou pas, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En octobre 2020, les deux sociétés s'étaient déjà entendues pour les 35 ans de Super Mario Bros., vous-en souvenez-vous ?