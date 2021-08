Saints Row : Un peu de gameplay avec une présentation de Santo Ileso

Son annonce officielle durant l'Opening Night Live n'ayant pas vraiment montré de quel bois il se chauffait, le Saints Row nouveau fait aujourd'hui amende honorable avec bien plus que des cinématiques.

Jusqu'ici, il fallait vous fier aux impressions de notre cher Rami. Oh, on a toute confiance en lui, mais il est vrai qu'il est préférable d'avoir un véritable aperçu pour se faire un meilleur avis. Ca tombe bien : Volition a décidé de balancer une vidéo de plus de 7 minutes nous emmenant directement dans la ville de Saints Row.

Like a boss

Pour cette vidéo présentant Santo Ileso, nouveau terrain de jeu remplaçant Steelport, on retrouve Bryce Charles dans le désert. Celle qui incarnera The Boss, protagoniste principale de cette nouvelle guerre des gangs nous rappelle que l'action prendra place dans le Southwest américain avant de laisser sa place aux développeurs qui racontent pourquoi la licence avait besoin d'un reboot et comment ils ont réfléchi ce nouveau monde. Et vous aurez la chance d'apercevoir quelques extraits de gameplay pour la plupart très musclés, qui nous font dire que Saints Row fera du Saints Row.

Voici un résumé de ce à quoi il faut s'attendre :

Soyez témoin de la naissance des Saints : Jouez à un jeu bourré d'action, bénéficiant d'une histoire originale emplie de criminalité, de scènes extraordinaires et d'autres surprises pleine d'humour.

Découvrez une ville sauvage, étrange et mortelle : Plongez-vous dans Santo Ileso, le plus grand terrain de jeu que Saints Row ait connu, réparti sur neuf quartiers uniques entourés par l'immense et majestueux désert du Sud-Ouest. Construisez votre empire criminel : Prenez le contrôle de la ville quartier par quartier, faites la guerre contre les factions ennemies et resserrez votre emprise sur les rues grâce à votre organisation criminelle ingénieuse.

Des coups de feu. BEAUCOUP DE COUPS DE FEU ! : Tirez au revolver sans les mains, faites le tri avec le lance-roquettes, ou optez pour le corps à corps avec des armes de mêlée lourdes pour mettre aux sols violemment vos assaillants. Une large variété d'armes, exotiques et familières, toutes personnalisables, et drôlement mortelles, seront à votre disposition.

Prenez le contrôle de la ville, des rues jusqu'au ciel : Traversez des environnements urbains et désertiques à bord de voitures, de vélos, d'avions, d'hélicoptères, d'ADAV, d'hoverbikes, d'hoverboards, de karts ou revêtez encore votre wingsuit.

Une personnalisation sans précèdent : Créez le Boss de vos rêves, grâce au mode d'édition de personnage le plus poussé que la franchise ait jamais connu, et complétez votre look grâce à de fabuleuses options pour vos armes et voitures.

Un mode Co-Op : Découvrez tout à deux, n'importe quand, à l'aide d'un système coopératif qui permet de rejoindre l'action ou de la quitter sans redémarrer le jeu. Jouez gentiment entre vous, ou piégez votre ami. Après tout, c'est qui le Boss ?

Saints Row débarquera le 25 février 2022 sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC.