Saints Row 5 : Retour aux sources, activités, map, coop... On vous explique TOUT ce qu'on a vu

La série Saints Row signe donc son grand retour après quelques (nombreuses) années d'absence. Il est temps de savoir ce que les développeurs de Volition nous réservent pour ce Saints Row 5e du nom, qui semble a première vue, plein de surprises. Au programme, retour aux sources et nouvelles villes, on vous explique tout ce que l'on sait, promis, juré.

Première chose à indiquer : oui, Saints Row 5 est un reboot de la série. Les développeurs sont arrivés au bout de l'histoire avec les versions précédentes et souhaitaient revenir aux sources de la série avec un titre plus "terre à terre".

Exit les aliens et autres joyeusetés spatiales. Le jeu se concentre désormais sur une bande d'amis constitués de 4 archétypes de personnages bien définis dont vous faites évidemment parti L'idée étant bien entendu de former une bande criminelle et gravir les échelons tout en se faisant une place au soleil au détriment des bandes rivales.

En bande organisée, hein...

Cette organisation dont vous êtes littéralement The Boss se constitue d'une escouade de potes dotés de compétences qui vont vous aider à bâtir un véritable Empire du crime. Tout d'abord il y a Eli, le planificateur. C'est l'équivalent de Lester Crest de Grand Theft Auto V, pour la faire courte.

Nous avons ensuite Neenah la chauffeuse du groupe, celle qui a grandi dans un garage et donc au milieu des voitures. Elle a travaillé un temps pour un gang rival, appelé Los Panteros avant d'intégrer le groupe actuel. Kevin quant à lui, est un DJ qui aime les gens, ses amis et qui adore faire la fête. C'est un peu le Johnny Gat de la bande. Il est intrépide mais également fidèle envers les siens.

Et pour finir il y a... vous, le chef, la machine à tuer. Celui ou celle que vous avez envie d'être avec une customisation poussée de votre personnage comme on a l'habitude de le voir dans la série. Que vous preniez une femme, un homme ou un cyborg, le choix des possibles est large. En bref, vous allez suivre les pérégrinations d'une bande d'amis partis pour bâtir l'un des gangs les plus influents mais ça, ils ne le savent pas encore.

Gangs en stock

Bien entendu, construire un gang c'est bien, mais vous devrez évidemment composer avec des forces en présence et elles ne vont pas se laisser faire. Il faudra alors leur tenir tête, ce qui ne sera pas chose aisée. Et il y a un point commun entre tous ces criminels : prendre le contrôle de la ville.

Dans le rayon des factions il y a donc Los Panteros. Ce sont les brutes, ceux dont la seule préoccupation est la violence. Ils aiment le combat au corps-à-corps et les très grosses armes. Ils ont un côté latinos et "street".

Les Marshall Defense Industries est une milice privée bien organisée et surtout très bien équipée. Il domine la partie commerciale de la map. Là où il y a tous les gratte-ciels. Et pour finir il y a le gang des idols, attiré par la notoriété. Visuellement très clinquant dans leur look, ils sont impossible à rater. Ils aiment l'anarchie et vous le feront évidemment remarquer.

Voilà donc les forces en présence, avec lesquelles il faudra combiner pour tenter de tutoyer les sommets de la ville.

Santo Ileso, la ville où tout est possible !

Cette nouvelle ville nommée comme l'intertitre le précise, Santo Ileso propose 8 quartiers bien distincts dont une étendue d'eau en son centre. Ne vous attendez pas à une map gigantesque, même si il y aura toutefois de quoi s'amuser.

La variété sera présente car vous aurez aussi bien des quartiers vivants avec des gratte-ciels que des étendues vallonnées ou bien des morceaux de désert ou des quartiers populaires. Même si ce n'est pas la plus grande des cartes, comparée à d'autres jeux du genre, il n'en reste pas moins que c'est la plus grande créée par Volition pour un Saints Row.

Les développeurs se sont ici inspirés des villes du sud de l'Amérique. Ce qui permet d'avoir beaucoup de couleurs, de jour comme de nuit et énormément de variété de paysages et de décors. Passez d'un quartier riche aux quartiers plus populaires ou au désert permet en effet d'être dépaysé assez radicalement.

Des défis défilés

En plus des missions principales vous aurez également des défis dont certains bien connus par les fans de la série, comme la fraude à l'assurance ou encore les transports de marchandises en un temps limité. Il y aura de quoi faire en ville.

Outre toute cela, il y a l'expansion de votre gang, gage de longévité et de pérennité des vôtres. Il sera ainsi possible d'acquérir différents business et de les faire prospérer afin d'avoir une main mise toujours plus importante sur la ville. Vous pourrez choisir le business à construire, comme un stand de hot-dog, un pressing ou encore un centre de déchets. Et bien entendu vous pourrez la faire grandir vous-même en y exécutant les tâches associées...

Saints Row 5 sera jouable en coopération et sera cross-génération. Le titre sortira en effet le 25 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

ON L'ATTEND... IMPATIEMMENT !

Ce nouveau volet de Saints Row donne clairement envie d'en savoir plus et surtout de l'avoir manette en main, comme presque chaque volet en fait. Cette nouvelle version, qui a pris le temps d'être peaufiné, revient aux sources de la série et gardent un peu de fun pour ne pas laisser de côté ceux qui aimaient cet aspect. Le titre donne envie de se plonger dans Santo Ileso et d'en découdre avec les différents gangs. Même si techniquement il ne fait fondre la rétine (pour être jouable sur toutes les versions ?), cela tient la route et donne envie de bâtir un Empire du crime...