Elden Ring : Nouvelles images et détails supplémentaires pour l'action-RPG de From Software

Nombreux sont ceux qui auraient voulu une plongée prolongée dans Elden Ring pour l'Opening Night Live. Mais on ne peut pas tout avoir et il faudra, pour l'heure, se contenter de ce que Bandai Namco a bien voulu céder à certains confrères.

À voir aussi : Summer Game Fest : Elden Ring dévoile du gameplay 100% From Software et une date de sortie !

Différents médias comme IGN, Eurogamer, The Verge, le Washington Post, nos amis de JV ou encore l'inarrêtable Geoff Keighley ont eu l'occasion de se voir présentés un peu plus de 15 minute de gameplay d'Elden Ring. Un privilège certain dont ils ont pu commencer à parler ce vendredi 27 août à 15h00, alors que Bandai Namco commençait à partager les cinq captures d'écran visibles dans notre galerie ci-dessous.

La terre entre

Si nous vous laisserons le loisir de lire les previews de nos confrères pour vous imprégner de leur ressenti, il ressort quelques infos dont nous pouvons parler ici. Pour commencer, on peut apprendre que l'exploration du vaste monde d'Elden Ring, appelé "Land Between" se voudra la plus libre possible, notamment à cheval, appelé monture spirituelle. Le joueur pourra par exemple profiter d'une téléportation aux "points de sauvegarde" de n'importe où. Ce qui pourrait être salvateur après de mauvaises rencontres. Nombre d'entre elles seront optionnelles et inopportunes.

La plupart des journalistes expliquent que les créatures rencontrées durant leur aperçu étaient singulièrement effrayantes. Un bon point. Cette terre dense jouira de structures pharaoniques légèrement à part, des Legacy Dungeons, qui devraient constituer le gros de l'aventure.

Pour ce qui est des mécaniques, outre l'invocation d'esprits combattant à nos côtés (sans impact important sur la difficulté) on sait maintenant que la furtivité à la Sekiro : Shadows Die Twice pourra être employée. Un système baptisé Guard Counter fera son entrée. Il permettra de frapper dans la foulée d'un blocage... mais sujet lui aussi aux contres. Le rythme des rixes sera un peu plus soutenu.

Concernant le folklore, si George R.R. Martin a posé bases mythologiques de l'univers, comme il l'avait déjà dit, c'est From Software qui a pris la suite, en particulier Hidetaka Miyazaki, pour l'écriture in-game. Ce titre disposera d'embranchements et de plusieurs fins différentes. L'histoire sera également racontée de manière plus conventionnelle que les Dark Souls.

Elden Ring arrive le 21 janvier 2022 sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One.