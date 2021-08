Une démo imminente pour Lost Judgment ? Un indice sérieux sur le PSN japonais

Lost Judgment débarquera sur les consoles PlayStation et Xbox du monde entier le 24 septembre prochain. Mais il se pourrait que les joueurs les plus impatients, les curieux ou les indécis aient la possibilité de l'essayer avant ça. C'est en tout cas ce qu'un nouvel élément pousse à croire.

Le compte Twitter "PSN releases," mis à jour automatiquement dès que du contenu est ajouté au PlayStation Network, a repéré qu'une version d'essai de Lost Judgment a récemment été listée par Sony sur la base de données du PlayStation Network de la PS4.

Comme le montre les tweets ci-dessous, cet ajout n'a a priori été effectué que sur les versions japonaises et asiatiques du PSN. SEGA ayant à de nombreuses reprises insisté sur la sortie mondiale du jeu, il serait cependant étonnant que cette démo des nouvelles aventures de Takayuki Yagami ne soit pas proposée partout. Mais pour l'instant, impossible de véritablement connaître les plans de l'éditeur nippon à ce sujet. On ne connaît même pas la date de sortie asiatique de cette version de démonstration.

The game LOST JUDGMENT:裁かれざる記憶 体験版 with id CUSA29955 has been added to the PS4 japanese PSN! pic.twitter.com/oVXNt3ZLz4