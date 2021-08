Metroid Dread : Un nouveau trailer plein de surprises pour faire grimper la hype

Le chapitre ressuscité des aventures de Samus Aran a pris l'habitude de donner des nouvelles très régulièrement depuis son annonce durant l'E3 2021. Mais il a décidé passer un cap aujourd'hui avec une vidéo très alléchante.

Un ennemi imposant qui semble être un guerrier Chozo. Un monstrueux boss de Metroid, Super Metroid et Metroid Zero Mission. Des capacités étonnantes. Pas de doute, la planète ZDR renferme de nombreux secrets et avec le trailer du jour, Mercury Steam et Nintendo s'assurent que nous ne pensons pas que nous sommes au bout de nos surprises.

La croisière Samus

Dans le rapport n°6 qui accompagne la bande-annonce on apprend que le premier combat de Samus sur cette nouvelle planète l'a privée des pouvoirs rattachés à sa combinaison Mais vous pouvez être certains qu'elle récupérera bien vite puisque l'on peut la voir employer le déplacement phasique, le radar à impulsion, le rayon grappin, les missiles de glace et tempête, et les bombes cruciformes, l'accélérateur, la technique comète et l'attaque en vrille.

Il y a du classique et du neuf, l'on peut déjà rêver aux endroits que l'on imagine inaccessibles jusqu'à ce que l'on parvienne à trouver la bonne combinaison d'aptitudes.

Metroid Dread sera disponible sur Nintendo Switch le 8 octobre prochain.