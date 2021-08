COVID-19 : 21 Pokémon Centers et Pokémon Stores ferment pour une durée indéterminée au Japon

D'un pays à l'autre, les mesures prises pour faire face à la pandémie de COVID-19 diffèrent sensiblement. Au Japon, où la situation s'est dégradée ces dernières semaines, les restrictions étaient relativement limitées. Face à l'aggravation continue de la crise sanitaire et à l'absence prolongée de touristes, The Pokémon Company a annoncé une mesure drastique.

The Pokémon Company vient d'annoncer la fermeture jusqu'à nouvel ordre de 21 boutiques japonaises à partir de samedi prochain. Ces fermetures concernent 14 Pokémon Centers et 7 Pokémon Stores situés à travers l'archipel nippon. Et ce n'est pas tout, les Pokémon Cafés de Tokyo et Osaka ainsi que le Pikachu Sweets Shop de Tokyo vont également fermer de la même manière. Officiellement, et sans surprise, c'est l'explosion des cas de COVID-19 au Japon qui est cité comme raison de cette mesure pour le moins drastique.

La liste complète des magasins concernés est :

Pokémon Centers : Sapporo, Tohoku, Tokyo DX, MEGA TOKYO, Shibuya, Skytree Town, Tokyo Bay, Yokohama, Nagoya, Kyoto, Osaka DX, Osaka, Hiroshima et Fukuoka.

Pokémon Stores : Shin Chitose Airport, Tokyo Station, Narita Airport, Gotemba, Outlet Kisarazu, Kansai Airport et Okinawa Rycom.

À noter qu'il s'agit d'une fermeture définitive pour le Pokémon Store de l'aéroport de Kansai (fermeture qui avait été annoncée précédemment).

Combien de temps ?

À moins d'une nouvelle évolution de la situation, dans un sens comme dans l'autre, seules quatre boutiques Pokémon restent ouverte pour l'instant : le Pokémon Center de Kanazawa et les Pokémon Stores de Ehime, Oita et Okayama Prefecture (ce dernier fermera définitivement le 31 août prochain lui aussi). Si ces enseignes ne ferment pas leurs portes samedi, c'est parce que l'État d'Urgence n'a pas été déclaré dans leur région par le gouvernement japonais.

Officieusement, le site SoraNews24 estime que la décision de cette fermeture quasi-généralisée a été motivée par l'annonce dimanche dernier qu'un employé du Pokémon Center MEGA TOKYO d'Ikebukuro avait contracté la COVID-19, ainsi que par la décision du gouvernement de Yoshihide Suga d'étendre l'État d'Urgence à huit préfectures supplémentaires.

Au Japon, à l'augmentation des cas de COVID-19 et à la relative lenteur de la campagne vaccinale s'ajoutent une fermeture des frontières aux touristes étrangers qui n'en finit pas. Les conditions optimales ne sont donc pas réunies pour permettre aux boutiques Pokémon de fonctionner convenablement et en toute sécurité (pour leurs clients comme pour leur personnel).

Que pensez-vous de cette situation ? Que dites-vous de la stratégie japonaise face à la crise ? Comptez-vous vous rendre au Japon une fois que le pays s'ouvrira à nouveau aux touristes ? Avez-vous déjà fréquenté un de ces établissements ? Si oui, qu'en avez-vous pensé ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.