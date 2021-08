Dying Light 2 Stay Human : Nouveau trailer de gameplay avec parkour et autres combats

Techland vient de diffuser un 3e épisode spécial de Dying 2 Know (D2K), histoire de mieux faire connaître cette suite, qui s'annonce à la fois flippante et ragoutante. Cette web-série originale qui nous plonge dans l'univers de Dying Light 2 Stay Human nous en dit plus sur la vie au Moyen-Age. Ou pas.

Cet épisode est animé de main de maitre par Tymon Smektała - Lead Game Designer, et en profite avec ses acolytes de développement pour dévoiler de nombreux détails sur le parkour et le combat, en plus d'un trailer de gameplay.

Parkour, n'est-il guère ?

Le 3ème épisode met donc en AVANT la "manière de traverser la ville qui, grâce aux mécaniques complexes du parkour et aux animations réalistes en motion capture, est satisfaisante et offre une grande sensation de dynamisme".

Ce n'est évidemment pas tout, puisque les phases de combat sont également montrées, car dans Dying Light 2 Stay Human il paraît que c'est essentiel. Le système de combat créatif permet d'intégrer des mouvements de parkour aux combats, les "rendant plus amusants, complexes et immersifs".

Enfin, sachez que Les précommandes de Dying Light 2 Stay Human sont actuellement disponibles, avec deux éditions physiques, Standard et Deluxe, ainsi que trois éditions numériques, Standard, Deluxe et Ultimate. Toutes les précommandes comprennent un Reload Pack numérique exclusif, avec une tenue, une arme et un skin de parapente uniques.

Pour ne savoir lus, rendez-vous à cette adresse.