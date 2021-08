Halo Infinite : Les configurations de la version PC dévoilées, que faut-il pour le faire tourner ?

Après avoir laissé planer un suspens tel qu'il aurait pu jeter le doute sur l'avancée du projet, Halo Infinite gravait hier dans le marbre sa date de sortie définitive, et c'est donc le 8 décembre prochain que le célèbre héros casqué fera son grand retour sur consoles et PC. Et si certains s'inquiètent de voir l'aventure tourner sur Xbox One, Microsoft vient de détailler les configurations de la version PC, histoire de finir ce combat, messieurs.

Depuis quelques heures, la page Steam du jeu qui devait porter le lancement de la Xbox Series X liste en effet les configurations requises et/ou suggérées des adeptes du PC. Votre bécane rutilante vous permettra-t-elle de profiter correctement des joutes sur le Zeta Halo ? Voici les éléments de réponse tant attendus :

Configuration minimale

Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires

Système d'exploitation : Windows 10 RS3 x64

: Windows 10 RS3 x64 Processeur : AMD FX-8370 ou Intel i5-4440

: AMD FX-8370 ou Intel i5-4440 Mémoire vive : 8 Go de mémoire

: 8 Go de mémoire Cartes graphiques : AMD RX 570 ou Nvidia GTX 1050 Ti

: AMD RX 570 ou Nvidia GTX 1050 Ti DirectX : Version 12

: Version 12 Espace disque : 50 Go d'espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d'exploitation et processeur 64 bits nécessaires

Système d'exploitation : Windows 10 19H2 x64

: Windows 10 19H2 x64 Processeur : AMD Ryzen 7 3700X ou Intel i7-9700k

: AMD Ryzen 7 3700X ou Intel i7-9700k Mémoire vive : 16 Go de mémoire

: 16 Go de mémoire Cartes graphiques : Radeon RX 5700 XT ou Nvidia RTX 2070

: Radeon RX 5700 XT ou Nvidia RTX 2070 DirectX : Version 12

: Version 12 Espace disque : 50 Go d'espace disque disponible

Voilà qui devrait vous laisser le temps d'ajuster vos performances, et de voir tranquillement débarquer le très attendu Halo Infinite, désormais officiellement attendu pour le 8 décembre sur Xbox One, Xbox Series, et évidemment sur PC.