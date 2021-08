Life is Strange True Colors déroule ses 15 premières minutes, l'album d'Angus et Julia Stone dispo

En regardant le calendrier, on réalise que le délai qui sépare les fans de Life is Strange de la sortie du True Colors de Deck Nine n'est pas si long. Square Enix le sait et n'a pas peur de rappeler en révélant le tout début du jeu, sans filtres ni commentaires.

Avec les 15 premières minutes de Life is Strange True Colors, la démarche est simple : en montrer beaucoup, mais pas trop non plus. Ce quart d'heure de gloire permet d'avoir les prémices de l'histoire que l'on vivra aux côtés de la jeune Alex Chen qui, après 8 ans au sein du foyer Helping Hands, va pouvoir retrouver son frère, Gabe.

Début tout doux

Le premier chapitre, intitulé Face A, voit donc l'héroïne arriver à Haven Springs, petite bourgade fictive mais parfaitement charmante du Colorado. Traversée d'un petit pont fleuri très contemplative, retrouvailles avec le frangin, prise de connaissance du pouvoir d'empathie qui permet de distinguer les auras des personnes que l'on côtoie, rencontre avec quelques habitants souriants, et des choix pour le moment sans conséquences. Voilà les bases posées avant le drame et l'obligation pour Alex d'utiliser ses capacités. Et sûrement ce qui précède les 13 minutes partagées il y a quelques jours.

Et si certaines mélodies super relaxantes entendues ici et là vous plaisent, sachez que le duo folk australien Angus and Julia Stone signe la B.O. et que leur album Life is Strange est à l'écoute depuis le 20 août sur Spotify. Un extrait très calme qui sentirait presque l'infusion au CBD se trouve dans notre galerie vidéo. Bonne nuit.

Life is Strange True Colors nous en fera voir de toutes les couleurs le 10 septembre prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4, Xbox One et Google Stadia, plus tard sur Switch.