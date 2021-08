Life is Strange True Colors fait tourner 13 minutes de gameplay en VF

Avec le nouvel épisode de Life is Strange actuellement en développement, nous avons eu droit à beaucoup de choses : des annonces, des témoignages, des révélations sur la musique, les voix françaises ou les pouvoirs de l'héroïne... Mais pas encore de séquence de jeu à proprement parler. Voilà la première.

Pour le premier aperçu de gameplay complet, Life is Strange True Colors nous emmène au moment où Alex Chen pénètre pour la première fois dans le magasin de disques de Haven Springs. Alors que passe la chanson Bomb Squad de The Wednesday (sûrement de lointains cousins de The Weeknd), elle croire la route de Steph et doit prendre une première décision : quel son sera le prochain diffusé sur la radio locale.

Je vois ta vraie couleur

D'autres questions lui sont posées par la suite, notamment par Ryan. Et elle va ensuite déambuler dans la boutique, censée être fermée, pour observer des instruments ou essayer de faire détaler une chatte étalée sur un objet important à l'aide d'un jouet bien planqué. Pour le pouvoir d'empathie, il faut attendre la fin du clip, où l'on peut découvrir, avant le retour du frère, Gabe, une aura rougeoyante... Mais ce n'est qu'un début.

Life is Strange True Colors nous en fera voir de toutes les couleurs le 10 septembre prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4, Xbox One et Google Stadia, plus tard sur Switch.