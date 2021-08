Le harcèlement scolaire au coeur de la nouvelle bande-annonce de Lost Judgment

Lost Judgment faisait partie des jeux montré pendant le Gamescom Opening Night Live hier soir. La vidéo diffusée n'était cependant qu'un extrait d'une longue bande-annonce désormais disponible. Et contrairement à certaines vidéos du jeu qui se focalisaient sur son contenu annexe et/ou humoristique, il est cette fois question de situations pour le moins sérieuses.

SEGA et son Ryu Ga Gotoku Studio mettent régulièrement en avant les éléments insolites et humoristiques des jeux Yakuza and co. Et ces derniers, grâce à leur côté hautement partageable sur les réseaux sociaux, sont incontestablement liés à la nouvelle popularité dont jouit la licence Yakuza en occident depuis la sortie de Yakuza 0.

Pourtant, tous les jeux de la série s'inspirent de sujets de société pour le moins sérieux qui font l'actualité au Japon au moment de leur création. Le premier Judgment traitait par exemple du vieillissement de la population japonaise et Yakuza : Like a Dragon évoquait la situation des sans-abris et les changements vécus par les organisations criminelles. Et Lost Judgment ne dérogera pas à la règle.

On rigole, mais pas que

Même si l'intrigue ne traitera évidemment pas que de ça, les jeux Yakuza sont après tout célèbres pour leurs histoires d'incroyables complots, Lost Judgment aura pour toile de fond le vieux problème du harcèlement scolaire au Japon. Dévasté par le suicide de son fils harcelé par un de ses camarades de classe, un père de famille désemparé va a priori chercher à se faire justice lui-même. Comme dans le premier épisode, il reviendra à Takayuki Yagami de tirer toute cette histoire au clair.

À noter que cette bande-annonce n'est pas encore disponible sous-titrée en français. Si elle le devient, cette news sera mise à jour avec cette version localisée. Pour rappel, Lost Judgment est le premier Yakuza (et assimilé) à avoir droit à une sortie mondiale simultanée. Le nouveau titre du Ryu Ga Gotoku Studio sera commercialisé le 24 septembre prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One.

