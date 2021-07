SEGA : Lost Judgment pourrait être le dernier de la série pour une raison risible

À première vue, Judgment, série spin-off de Yakuza est en plein boom. L'épisode original vient d'être réédité sur PS5 et Xbox Series X|S et sa suite Lost Judgment, est prévue pour le mois de septembre sur consoles nouvelle et ancienne génération. Mais à en croire de nouvelles informations venues du Japon, il se pourrait que des éléments extérieurs à SEGA la coupe dans son élan.

En matière de façon de faire et de manière de communiquer, le Japon peut parfois donner l'impression d'être un autre monde. Et ce n'est pas l'affaire dont il est question aujourd'hui qui va changer cette impression. Comme le rapporte le site américain Kotaku, un article posté par l'hebdomadaire japonais Nikkan Taishu affirme que la série Judgment pourrait prendre fin de manière anticipée.

Tout découlerait d'un désaccord entre SEGA, qui développe et édite cette série, et Johnny's, l'agence qui représente Takuya Kimura, la superstar japonaise qui prête ses traits et sa voix à Takayuki Yagami, le héros de la série. Une source venue de l'industrie du divertissement, citée par Nikkan Taishu, explique :

Les personnes du côté du développeur du jeu et ceux qui côté de Johnny n'ont jusqu'à présent pas été capable de se mettre d'accord vis-à-vis des plates-formes sur lesquelles sortir le jeu.

Jusqu'à présent, Lost Judgment a été annoncé sur consoles PlayStation et Xbox. Mais pas sur PC. Ce qui peut sembler étonnant vue la stratégie récente de SEGA sur PC (et Steam). Selon Nikkan Taishu, Johnny's refuse que le jeu sorte sur PC. Pourquoi ? Parce qu'elle a peur qu'une sortie sur cette plate-forme entrave son contrôle strict de l'image de Takuya Kimura (si cela n'est pas indiqué dans l'article, il ne serait pas surprenant que l'agence redoute ce que des modders pourraient faire avec le modèle 3D de Takuya Kimura utilisé par le jeu).

Johnny, Johnny s'égare, ne comprend pas

De son côté, SEGA verrait le PC comme une plate-forme essentielle pour ses affaire. Et le magazine japonais affirme que le désaccord entre SEGA et Johnny's est tel qu'il est pour l'instant question que la série Judgment prenne fin avec Lost Judgment.

Comme l'explique Kotaku, Johnny's n'a pas accueilli à bras ouvert l'arrivée et l'essor d'Internet. Encore récemment l'agence refusait que des photos de ses clients prises pendant des conférences de presse apparaissent sur la toile. Plus surprenant encore en 2021, elle n'accepte pas que ses clients se créent des comptes sur les réseaux sociaux.

Selon la source de Nikkan Taishu, le principal intéressé, Takuya Kimura est un joueur invétéré qui apprécie son rôle de Takayuki Yagami et qui souhaiterait voir la série se poursuivre. Si Johnny's a jusqu'à présent accepté d'adapter certaines de ses très strictes règles pour celui qui est une des plus grosses vedettes du Japon, il sera intéressant de voir si son aura et son influence sont assez importantes pour permettre à Judgment de perdurer.

Pour rappel, Lost Judgment est prévu pour le 24 septembre prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One. À l'heure où sont écrites ces lignes, SEGA n'a pas commenté publiquement cette situation.

Que vous inspire cette affaire ? Vous surprend-elle ? La fin de la série Judgment après seulement deux épisodes vous attristerait-elle ? Saviez-vous que les agences japonaises étaient si strictes avec leurs clients ? Pensez-vous que la série pourrait continuer avec une autre célébrité que Takuya Kimura ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.