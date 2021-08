Epic Games Store : Saints Row The Third Remastered GRATUIT

Chaque semaine, ou presque, la boutique en ligne d'Epic se permet une fantaisie, une folie : nous laisser ajouter de nouveaux jeux à notre collection personnelle pour rien. Le cadeau de la semaine n'attendant plus que quelques clics de votre part, il est temps de connaître le ou les successeurs des derniers jeux dévoilés.

Alors qu'une version rebootée de Saints Row s'est dévoilée hier sous nos latitudes (lire nos premières impressions à ce sujet), la boutique Epic Games Store s'illustre dans la foulée pour nous annoncer l'arrivée de Saints Row The Third Remastered dans son store, et disponible pour tout un chacun gratuitement et récupérable jusqu'au 2 septembre à 17h00.

Sorti en mai 2020, le titre arrive donc dans votre échoppe favorite avec tous les DLC et tutti quanti.

Voici d'ailleurs le pitch complet pour ne rien rater de ce qui vous attend, si par hasard vous aimeriez le faire ou le refaire pour la 50e fois.

Saints Row : The Third Remastered vous permet d'incarner les Saints au sommet de leur puissance et de vivre chaque instant pour le montrer. C'est votre ville ; vos règles. Remasterisée avec des graphismes améliorés, Steelport, la ville originelle du péché, n'a jamais paru aussi belle noyée dans le sexe, la drogue et les armes.

Les Saints de 3rd Street, des années après s'être emparés de Stilwater, sont passés de gang urbain à marque reconnue : on trouve dans chaque magasin les mêmes baskets des Saints, les mêmes boissons énergisantes des Saints et les mêmes figurines miniatures de Johnny Gat. Les Saints sont les rois de Stilwater, mais leur renommée ne passe pas inaperçue. Le Syndicat, un conglomérat de gangs légendaire présent aux quatre coins du monde, a désormais le doigt pointé sur les Saints et exige son tribut. Refusant de vous soumettre, vous arrivez dans Steelport, une métropole jadis fière qui a aujourd'hui sombré dans le péché sous le joug du Syndicat. Découvrez les scénarios de jeu les plus déjantés qui soient : balancez un char d'assaut dans les airs, ordonnez une frappe aérienne par satellite sur un gang de lutteurs mexicains et défendez-vous contre une brigade militaire tout entière.

Armes de destruction - C'est une chose de terrasser ses ennemis, c'en est une autre de les humilier. Avions de chasse, armes de mêlée farfelues ou encore voitures à boulet de canon humain font partie de votre arsenal destructeur amusant. Personnalisation farfelue des personnages - Créez les personnages les plus excentriques jamais vus, en allant d'une vedette has-been à un pirate ninja dénudé. Dans chaque pécheur se cache un Saint. Qui deviendrez-vous ? Coop déjantée - Jouez en solo ou en ligne avec un pote. Lancez-vous dans une session de parachutisme, atterrissez sur le pick-up en feu de votre partenaire et allez joyeusement prendre d'assaut un bâtiment ridiculement renforcé du Syndicat. Steelport, c'est mieux entre amis.

Tous les DLC inclus - Les trois packs de mission et plus de 30 objets DLC de la version originale.

L'autre jeu gratos sera un certain Automachef, un jeu de réflexion et de gestion de ressources dans lequel vous concevrez des cuisines, programmerez des machines et admirerez votre génie prendre vie ! L'heure est venue de créer la cuisine de demain, aujourd'hui.

Il sera également disponible jusqu'au 2 septembre à 17h00.