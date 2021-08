The King of Fighters XV se trouve une nouvelle date de sortie et fait le poing en vidéo

Après un teasing si interminable qu'il nous ne nous a même pas encore permis de découvrir dans le détail les 39 combattants de ce nouveau millésime, The King of Fighters XV a profité de la Gamescom 2021 tout juste entamée pour lever le voile sur sa date de sortie, et faire comme à peu près tous les grands de ce monde : se reporter à 2022.

En juin dernier, le producteur Yasuyuki Oda annonçait en effet ne pas pouvoir honorer sa promesse de sortie en 2021, et c'est donc le 17 février 2022 que les meilleurs combattants d'un célèbre ex-constructeur s'affronteront une fois encore, pour couronner le quinzième roi de la baston.

Défile sur le tapis rouge (de sang)

Comme le récapitule à la vitesse de l'éclair (celui de Benimaru, évidemment) cette nouvelle bande-annonce qui dévoilait quelques nouveaux venus liste la version embryonnaire du roster qui attend les amateurs de versus fighting dans cette version vanilla :

Shun'ei

Meitenkun

Benimaru Nikaido

Kyo Kusanagi

Iori Yagami

Chizuru Kagura

Terry Bogard

Andy Bogard

Joe Higashi

Yashiro Nanakase

Shermie

Chris

Ryo Sakazaki

Robert Garcia

King

Leona Heidern

Ralf Jones

Clark Still

Blue Mary

Vanessa

Luong

Athena Asamiya

Mai Shiranui

Yuri Sakazaki

Antonov

Ramón

The King of Dinosaurs

Ash Crimson

Heidern

K'

Si quelques têtes de pipe manquent encore à l'appel, gageons que nous devrions avoir faire le tour de la question d'ici à l'arrivée de The King of Fighters XV, officiellement attendu pour le 17 février 2022 sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.