Gamescom 2021 : Le brutal Midnight Fight Express met des roustes en vidéo

La regrettée Ariane du Club Dorothée avait son chouchou, Dragon Ball. Geoff Keighley, lui, avait durant l'Opening Night Live un jeu polonais sur lequel il semblait particulièrement enthousiaste. Et ceux qui l'ont découvert ont pu comprendre pour quelles raisons.

Présenté fin 2020 pour la première fois, Midnight Fight Express s'est rappelé à notre bon souvenir de façon très remarquée avec un trailer qui, on peut le dire, va à l'essentiel. Comprenez que ce beat them all en vue isométrique édité par Humble Games - et qui atterrira Day One sur le Game Pass - n'a pas fait dans le blabla inutile.

L'horreur de minuit

De la baston, des gunfights, des objets jetés à l'emporte pièce, des os qui éclatent, un brin d'exagération et des masques façon Hotline Miami, c'est ce que nous a montré la nouvelle vidéo introduite avec beaucoup d'enthousiasme par le sieur Keighley. La propreté des animations et leur variété impose le respect, l'ambiance bien oppressante et barrée donne assurément envie de se mettre torse nu et s'asperger d'hui...

Bref, On comprend pourquoi le bon Geoff était emballé et admiratif du fait qu'il s'agit du travail d'un seul développeur polonais, Jacob Dzwinel. Mais quand et où arrive ce jeu en développement depuis près de 4 ans ? Midnight Fight Express est attendu pour 2022 sur PC, PS4, Xbox One et Switch.