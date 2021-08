Gamescom 2021 : 10 jeux Humble Bundle arrivent Day One dans le Game Pass, la liste dévoilée

Mise à jour après mise à jour, Microsoft continue d'alimenter son Game Pass en nouveautés, histoire de rassasier les joueurs curieux en mal constant d'expériences. À l'occasion du Xbox Stream qui sonnait le coup d'envoi de la Gamescom 2021, Microsoft annonce un nouveau partenariat, en toute humilité.

Chaque événement organisé par le constructeur américain est l'occasion de rappeler à quel point le Game Pass fourmille de titres, et ce n'est certainement pas l'annonce d'un partenariat avec Humble Bundle qui risque d'inverser la tendance. Dix jeux indépendants et colorés de la boutique en ligne devenue éditeur arriveront dès le jour de leur sortie sur l'abonnement. Et ce n'est peut-être qu'un début.

Les abonnés pourront ainsi découvrir sur PC, consoles Xbox et désormais Cloud gaming cette série de dix titres aux directions artistiques aussi variées que réjouissantes. Voici sans plus tarder les heureux élus, que vous pouvez également retrouver dans notre lecteur ci-dessus :

Archvale

Bushiden

Chinatown Detective Agency

Dodgeball Academia

Flynn: Son of Crimson

Midnight Fight Express

Next Space Rebels

Signalis

Unpacking

Unsighted

Voilà qui devrait une fois encore nous faire prendre conscience de cette triste réalité : les journées (et la vie) sont trop courtes, et nous n'aurons sans doute jamais le temps de goûter à tous ces plaisirs vidéoludiques. C'est ce qu'on appelle un problème de niche, non ?

Rappelons que le Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console et PC (premier mois à 1 euro) et que le Game Pass Ultimate, qui comprend l'abonnement Gold requis pour le multijoueur et permet de jouer sur téléphone mobile et tablette Android dans le Cloud, exige 12,99 euros par mois.