Nintendo Switch : Une étonnante adaptation en anime d'un jeu annoncée, les infos

Lorsque certaines licences du jeu vidéo sont adaptées en film d'animation ou en série animée, la chose paraît tellement logique que les joueurs agissent comme si c'était écrit d'avance. Le fait que des titres comme Mario, Sonic, Animal Crossing ou même Street Fighter aient eu droit à des anime n'avait en effet rien de réellement étonnant. Il arrive cependant que des annonces d'adaptations fassent tomber les joueurs de leur chaise. Celle du jour en est un exemple.

Le studio japonais Imagineer vient d'annoncer que sa désormais célèbre et populaire licence Fitness Boxing va être adaptée en série animée. Et le processus est bien avancé parce que la date de diffusion du premier épisode est déjà connue. En effet, Kimi to Fit Boxing sera diffusée au Japon sur TOKYO MX à partir du 1er octobre prochain à 21h54.

D'après les premières informations diffusées à propos de cette surprenante adaptation, Kimi to Fit Boxing est une série humoristique racontant la vie de tous les jours des coachs virtuels vus dans le jeu. Les comédiens japonais entendus dans le jeu reprendront ici leurs rôles et sera donc possible d'entendre des voix comme celle d'Akira Ishida (Gaara dans Naruto) ou d'Akira Kitô (Nezuko Kamado dans Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba).

Japan only?

Chaque épisode durera cinq minutes et sera diffusé le vendredi soir (au Japon toujours). Imagineer a cependant déjà indiqué que cet anime va également être proposé en ligne. Pour l'instant il est simplement question de douze épisodes. Une première image de cette adaptation est disponible dans notre galerie ci-dessous.

L'annonce de la diffusion de Kimi to Fit Boxing ayant été relayée par la presse japonaise, seul l'archipel nippon est concerné pour l'instant. L'éditeur du jeu n'a pour le moment pas évoqué de diffusion dans d'autres territoires.

Pour rappel, Fitness Boxing premier du nom a passé le cap du million d'exemplaires vendus à travers le monde. Sa suite, Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise, en était quant à lui à 800.000 exemplaires vendus en juillet dernier. En plus de proposer cette série animée pour capitaliser sur la popularité grandissante de sa licence, Imagineer compte également adapter Fitness Boxing en application mobile. Pour les curieux, notre test de Fitness Boxing 2 : Rhythm & Exercise est disponible à cette adresse.

