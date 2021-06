Les Japonais dévoilent les jeux qu'ils aimeraient voir adaptés en anime

Les jeux vidéo ont depuis toujours eu droit à des adaptations en dessins animés. Les joueurs qui ont grandi dans les années 80 se souviennent par exemple des séries animées tirées des aventures de Mario ou encore Pac-Man. Plus le temps passe, plus l'industrie de l'animation pioche dans les catalogues des éditeurs de jeux. Malgré le nombre grandissant de jeux transformés en anime, de nombreuses séries n'y ont pas encore eu droit. Et les joueurs japonais ont des envies précises à ce sujet.

Le site japonais AnimeAnime a récemment tenu un sondage concernant les désirs des joueurs japonais en matière d'adaptation en série animée de jeux vidéo. Et histoire de bien faire les choses, il a partagé les résultats de ce même sondage. Les voici sans plus attendre :

Parole aux joueuses

Si le site ne révèle pas le nombre de voix reçues par chaque jeu, il explique que ce sondage a eu lieu entre le 4 et le 13 juin derniers et que 1.175 personnes se sont exprimées au total. Élément étonnant, 85% des personnes sondées étaient des femmes (pour 15% d'hommes donc). Environ 30% des personnes ayant répondu à ce sondage avaient 19 ans ou moins tandis que 45% étaient âgées de la vingtaine. Ce sondage peut donc servir à en apprendre davantage sur les envies des jeunes joueuses japonaises.

À noter par ailleurs que si plusieurs jeux partagent la même place, c'est parce qu'ils ont reçu le même nombre de votes. Et il convient également de souligner que seuls deux jeux développés en occident, APEX Legends et Little Nightmares figurent parmi les titres évoqués par les joueurs nippons.

Votre serviteur, qui attend déjà avec impatience la série animée Shenmue annoncée il y a bientôt un an, ne serait, ô surprise, pas contre un anime Yakuza. La licence de SEGA a déjà eu droit à diverses adaptations (film japonais, drama, pièce de théâtre, etc.) et un anime pourrait coller aux intrigues racontées dans les différents jeux sortis depuis 2005.

Et vous ? Vous retrouvez-vous dans les choix des joueurs nippons ? Quels jeux ou licences listés ci-dessus aimeriez-vous voir adaptés en série animée ? Et quels jeux non-listés pourraient faire de bons dessins animés selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.