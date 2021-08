Gamescom 2021 : Cult of the Lamb vous rendra doux comme des agneaux prophétiques

A l'occasion de l'Opening Night Live d'hier soir, un titre inconnu au bataillon a surgi de nulle part. Son nom ? Cult of the Lamb, créé par Massive Monster et Devolver Digital. Il s'agit d'un jeu "adorablement sombre sur la gestion d'un culte dans un monde décrépit en proie aux rituels les plus obscurs". OK.

On nous "esspique" que le titre est à mi-chemin entre le jeu de gestion et le dungeon crawler, et que sa sortie est prévue en 2022 sur PC et consoles, sans autre précision que ceci.

Le pitch est assez simple et basique comme disent les neuneus : Cult of the Lamb place les joueurs dans le rôle d'un agneau possédé, sauvé de la mort par un inquiétant étranger : il est chargé de séduire un maximum de fidèles pour rembourser sa dette. Votre ici même donc, est de démarrer votre propre culte dans cette contrée pleine de faux prophètes en vous aventurant dans des régions diverses et mystérieuses pour construire une communauté fidèle d'adorateurs de la forêt, et répandre votre Parole en vue de vous imposer comme l'idole suprême.

Sachant qu' à chaque excursion "dans ce royaume tentaculaire" vous croiserez des hordes croissantes de nouveaux ennemis toujours plus dangereux, mais également les cultes rivaux qu'il; faudra mettre à terre, notamment en absorbant leurs pouvoirs afin d'affirmer la domination de votre culte.

Dieu ou maitre ?

Une fois revenu à votre base, il vous faudra également subvenir aux besoins de vos fidèles afin de "bénéficier de leur dévotion". C'est là que vous devrez récupérer des ressources pour construire des bâtiments, invoquer de sombres rituels pour apaiser les dieux et dispenser vos meilleurs sermons pour renforcer la foi de vos ouailles. Plus leur dévouement grandit, plus vos pouvoirs s'améliorent et vous permettent de vous "aventurer plus loin dans la forêt mystérieuse afin d'en découvrir les plus sombres secrets".

Les décisions que vous prenez en tant que leader déterminent la manière dont vos fidèles vous voient : serez-vous aimé pour votre bienveillance, admiré pour votre sagesse ou craint pour votre sévérité ?