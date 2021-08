Gamescom 2021 : Dream Cycle, le nouveau jeu du créateur de Lara Croft, s'annonce en early access

Si le nom de Toby Gard n'est sans doute pas aussi célèbre que celui de l'héroïne qu'il a contribué à rendre fascinante, le character designer d'une certaine Lara Croft a profité de l'Opening Night Live qui sonnait le coup d'envoi de la Gamescom 2021 pour dévoiler comme dans un rêve le premier jeu du studio qu'il dirige depuis 2019.

À voir aussi : Gamescom 2021 : Far Cry 6 tente de guérir le cancer dans une vidéo narrative

Dream Cycle s'annonce d'ores et déjà comme un jeu aux ambitions assez folles, puisque ce mélange d'action et d'exploration à la première personne se déroule dans un univers de fantasy en constante évolution.

Le cycle éternel ?

Plaçant le joueur aux commandes d'une apprentie sorcière qui maîtrise les armes comme la bonne vieille magie, Gard nous promet de découvrir le monde de Dreamlands à travers la bagatelle de 10.000 (!) aventures différentes, le jeu profitant d'une génération procédurale pour se renouveler sans cesse. Si la version finale s'annonce donc proche de l'infini, quelques premières bouchées de Dream Cycle se laisseront découvrir dans une early access disponible dès le 7 septembre prochain sur Steam :

Nous souhaitons vraiment créer une aventure infinie, un jeu dans lequel vous pouvez continuer à creuser et découvrir de nouveaux mystères et de nouvelles aventures plus profondément. Pour ce faire, nous avons mis au point des systèmes complexes qui génèrent ces aventures. Même avec la version 1.0, qui se limite à une seul lieu, elles se déclinent par milliers. Avec autant de permutations, nous avons besoin d'opter pour une perspective large et diversifiée, que seule une communauté de joueurs peut nous donner.



L'accès anticipé nous offrira la possibilité d'adapter le jeu en fonction des retours des joueurs. Notre objectif pour cet early access est de peaufiner la carte "La forêt enchantée" pour qu'elle devienne un modèle à partir duquel le jeu pourra s'étendre.



Ce processus sera une période de va-et-vient avec la communauté, nous permettant d'apprendre quel contenu est le plus important pour rendre cette expérience hautement rejouable.

Si la perspective de défaire vos ennemis autrement qu'avec de simples pétoires vous sied, vous pourrez donc découvrir les premières boucles de Dream Cycle dès le 7 septembre prochain, Toby Gard ayant déjà précisé que le travail de réglages devrait durer "au moins un an".